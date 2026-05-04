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Met Gala 2026 é marcado por polêmica com Jeff Bezos; veja onde assistir

Com a temática “Moda é arte”, evento ocorre nesta segunda (4) e tem transmissão do tapete vermelho a partir das 19 horas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira

Um dos maiores eventos de moda dos EUA, o Met Gala será realizado nesta segunda-feira (4), em Nova Iorque, com transmissão ao vivo do tapete vermelho a partir das 19 horas.

Em meio à expectativa pelos looks e presença de celebridades confirmadas, o tapete vermelho deste ano é marcado por uma ameaça de boicote por conta do patrocínio do bilionário Jeff Bezos ao evento.

Com uma temática diferente a cada ano, o baile beneficente une fãs da moda e da indústria do entretenimento em geral. Confira detalhes sobre como acompanhar o Met Gala, o boicote, as celebridades confirmadas e mais informações.

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Entenda boicote ao Met Gala 2026 

A ameaça de boicote ao baile beneficente neste ano ocorre porque o bilionário Jeff Bezos e a esposa dele, Lauren Sánchez, foram anunciados como principais patrocinadores do Met Gala 2026, além de “presidentes honorários”.

O anúncio foi feito ainda em 2025, mas com a proximidade da realização do evento neste ano a pauta voltou a repercutir. 

Movimentos ativistas começaram a se mobilizar nas redes sociais e também em espaços públicos próximos ao local no qual o Met Gala será realizado. 

O chamamento ao boicote ocorre por conta das condições de trabalho dos funcionários da Amazon, empresa de Bezos, e da ligação do empresário com as políticas de Donald Trump

O prefeito de Nova York Zohan Mamdani afirmou que não irá participar do evento como forma de protesto. Nomes como os das atrizes Rachel Zegler e Zendaya também já confirmaram ausência, mas a justificativa pública foi por conflito de agenda.

Entre os rumores, o principal aponta que a atriz Meryl Streep supostamente recusou ser co-presidente do Met Gala neste ano por conta do patrocínio de Bezos.

Onde assistir ao Met Gala 2026?

O tapete vermelho pelo qual as celebridades vão passar vestindo roupas ligadas ao tema do ano será transmitido ao vivo em 2026.

Assim como nos últimos anos, será possível acompanhar o momento nos canais oficiais da revista Vogue.

Que horas começa o Met Gala 2026?

Essa transmissão dos looks do tapete vermelho pelo YouTube estará disponível ao público de noite. O início será às 19 horas, pelo horário de Brasília.

Qual a temática do Met Gala 2026?

Todo ano, o Met Gala é realizado de forma conectada ao Costume Institute, a área de moda e design de figurino do Metropolitan Museum, de Nova York. 

A temática do baile também muda anualmente e está sempre ligada à exposição anual do Costume Institute. Neste ano, a mostra se intitula “Costume Art”, ou “a arte do figurino” em tradução livre ao português. 

Já o tema do Met Gala, que guia o dress code que os convidados devem usar, será “Fashion is Art” — “moda é arte”, em português. A afirmativa propõe evidenciar o corpo como “tela” e as roupas como obras artísticas.

Quais são as celebridades confirmadas?

A jornalista Anna Wintour, que é editora-chefe da revista Vogue, preside o Met Gala desde 1995. 

Além dela, a edição de 2026 conta com três co-presidentes de peso: a cantora Beyoncé, a atriz Nicole Kidman e a atleta Venus Williams.

Outros nomes já confirmados são das apresentadoras e “correspondentes” da transmissão da Vogue: Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham e La La Anthony.

A lista de outras personalidades que estão nas confirmações ou sendo alvos de rumor da participação inclui Sabrina Carpenter, Doja Cat, Angela Bassett, LISA, Hailey Bieber, Anne Hathaway, Bad Bunny, Billie Eilish, Chappell Roan, Dua Lipa, Harry Styles e Lewis Hamilton.

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