Deolane Bezerra é transferida para presídio no interior de São Paulo

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi transferida na manhã desta sexta-feira (22) para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, após ter a prisão preventiva mantida pela Justiça. Deolane é alvo de investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do G1.

Presa durante a operação do Ministério Público e da Polícia Civil, Deolane é apontada pelas autoridades como peça central na movimentação financeira atribuída à facção.

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A transferência foi confirmada ao G1 pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves. Deolane deixou a Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte da capital paulista, por volta das 5h, com previsão de chegada à nova unidade no fim desta manhã.

A influenciadora passou a noite na unidade, localizada próxima à área onde funcionava o antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, cenário do massacre que deixou 111 mortos em 1992.

A penitenciária de Tupi Paulista tem capacidade para 714 detentas, mas atualmente abriga 873, segundo informações divulgadas pelas autoridades ao G1.

Como foi a prisão de influenciadora?

Deolane foi presa em casa, em Alphaville, na cidade de Barueri (SP), durante uma operação conjunta do MP e da Polícia Civil paulista. As investigações apontam que a advogada teria participação direta na estrutura financeira da facção criminosa.

De acordo com o inquérito, contas bancárias ligadas à influenciadora seriam utilizadas para movimentar recursos ilícitos e dificultar o rastreamento do dinheiro obtido pelo PCC.

A polícia sustenta que Deolane utilizaria sua projeção pública e sua estrutura empresarial para dar aparência de legalidade aos valores investigados.

Ao deixar a sede da Polícia Civil, no Centro de São Paulo, antes da transferência para o sistema prisional, Deolane afirmou que “a Justiça vai ser feita”.

A audiência de custódia ocorreu na tarde de quinta-feira e a Justiça decidiu converter a prisão em preventiva. Em nota, a defesa da influenciadora negou qualquer envolvimento dela com organização criminosa e declarou que a inocência da advogada será comprovada ao longo das investigações.

A operação está em andamento e apura a movimentação de grandes quantias de dinheiro supostamente vinculadas ao crime organizado.