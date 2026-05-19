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Zé Felipe ironiza Vini Jr. em comentário de publicação de Virginia Fonseca

Cantor escreveu 'fique bem', citando o pronunciamento do jogador sobre o término.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de Zé Felipe e outra de Virginia com Vini Jr, para matéria sobre Zé Felipe faz referência a Vini Jr. em comentário deixado em foto de Virginia.
Legenda: Zé Felipe brincou com a situação em comentário.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O cantor Zé Felipe fez referência a Vini Jr. em último comentário deixado na publicação de Virginia Fonseca, nesta terça-feira (19).  Após o término com a influenciadora, o jogador de futebol escreveu um pronunciamento público que terminava com "fique bem". Por isso, Zé Felipe debochou do texto, escrevendo "Bom dia, fica bem (risos)" para a ex-mulher. 

No Instagram, Virginia compartilhou uma série de fotos e escreveu: "Welcome to Dubai, baby. Bom dia". O comentário de Zé Felipe recebeu mais de 979 mil curtidas

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Ele, por sua vez, escreveu em um story: "obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem".

Desde então, seguidores passaram a comentar nas publicações de Zé Felipe, cantor ex-marido da empresária, pedindo que eles reatassem.

 

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