Zé Felipe ironiza Vini Jr. em comentário de publicação de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe fez referência a Vini Jr. em último comentário deixado na publicação de Virginia Fonseca, nesta terça-feira (19). Após o término com a influenciadora, o jogador de futebol escreveu um pronunciamento público que terminava com "fique bem". Por isso, Zé Felipe debochou do texto, escrevendo "Bom dia, fica bem (risos)" para a ex-mulher.

No Instagram, Virginia compartilhou uma série de fotos e escreveu: "Welcome to Dubai, baby. Bom dia". O comentário de Zé Felipe recebeu mais de 979 mil curtidas.

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Término de Vini Jr. e Virginia

Virginia anunciou o término do namoro, na última sexta-feira (15). Entre idas e vindas, o relacionamento entre a influenciadora e o jogador de futebol durou quase oito meses. Na publicação, ela detalhou que os dois não estavam mais juntos.

Ele, por sua vez, escreveu em um story: "obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem".

Desde então, seguidores passaram a comentar nas publicações de Zé Felipe, cantor ex-marido da empresária, pedindo que eles reatassem.