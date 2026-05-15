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Shakira lança música oficial da Copa do Mundo 2026; ouça 'Dai Dai'

Parceria da colombiana com Burna Boy já está disponível nas plataformas digitais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:13)
Zoeira
cena do clipe de 'Dai Dai' com Shakira, música oficial da Copa do Mundo de 2026. Imagem mostra a cantora dançando ao lado de bailarinos no Maracanã.
Legenda: Clipe da faixa foi gravado diretamente do estádio Maracanã.
Foto: Reprodução/Youtube.

A cantora Shakira lançou, nesta sexta-feira (15), a música oficial da Copa do Mundo de 2026. "Dai dai", faixa gravada em parceria com o artista nigeriano Burna Boy, já está disponível nas plataformas digitais.

O clipe da canção foi gravado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A artista aproveitou a estadia na cidade onde fez o maior show da carreira para cerca de 2 milhões de pessoas, na Praia de Copacabana, no início deste mês.

Na última semana, Shakira já havia divulgado trechos do clipe nas redes sociais, dando um spolier da música.

Ouça 'Dai Dai'

Assista ao clipe gravado no Maracanã

A rainha dos hits da Copa traz mais uma vez a mistura do pop latino com afrobeats, a exemplo de "Waka Waka (this time for Africa)", em 2010, e de "La la la", música do mundial realizado no Brasil em 2014.

Ao lado de Madonna e BTS, Shakira também está confirmada como uma das atrações do primeiro show de intervalo da final da Copa do Mundo, que acontece em julho, em Nova Jersey.

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Álbum musical da Copa

A música "Dai Dai" integra o álbum oficial da Copa do Mundo Fifa de 2026, que já conta com a faixa "Lighter", parceria entre Jelly Roll e Carín León, com produção de Cirkut.

O feat reúne artistas dos três países-sede do mundial: Estados Unidos, México e Canadá. A playlist oficial já está disponível nas plataformas de streaming.

“O álbum oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026 não é simplesmente uma companhia musical para o torneio; é uma declaração sobre para onde o futebol mundial está caminhando. Ao reunir artistas cujas vozes ressoam por todos os continentes, estamos criando algo que reflete o tamanho, a ambição e o impacto cultural desta competição histórica", afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Informações divulgadas na imprensa internacional indicam que o clipe de "Dai Dai" passou por um esquema de segurança rigoroso, para que vazamentos não ocorressem antes do anúncio oficial.

Esta já é a quarta parceria de Shakira com a Fifa em torneios mundiais.

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