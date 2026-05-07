Shakira grava clipe de nova música da Copa 2026 no Maracanã; assista à prévia de 'Dai Dai'

A rainha dos hits da Copa do Mundo deu o ar da graça em mais um ano do maior campeonato esportivo da Terra. A cantora Shakira confirmou, nesta quinta-feira (7), que estará na trilha sonora do torneio em 2026.

A colombiana, que fez história com os sucessos "Waka Waka" (tema do mundial da África do Sul, em 2010) e La La La (no Brasil, em 2014), divulgou agora uma prévia da faixa "Dai Dai", que definiu como a "música oficial" da Copa.

A canção, que será lançada no próximo dia 15, ganhou até clipe gravado diretamente do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A artista aproveitou a estadia na cidade onde fez o maior show da carreira para cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana no último sábado (2).

Assista ao vídeo

Álbum musical da Copa

A música "Dai Dai" integra o álbum oficial da Copa do Mundo Fifa de 2026, que já conta com a faixa "Lighter", parceria entre Jelly Roll e Carín León, com produção de Cirkut.

O feat reúne artistas dos três países-sede do mundial: Estados Unidos, México e Canadá. A playlist oficial já está disponível nas plataformas de streaming.

“O álbum oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026 não é simplesmente uma companhia musical para o torneio; é uma declaração sobre para onde o futebol mundial está caminhando. Ao reunir artistas cujas vozes ressoam por todos os continentes, estamos criando algo que reflete o tamanho, a ambição e o impacto cultural desta competição histórica", afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

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Informações divulgadas na imprensa internacional indicam que o clipe de "Dai Dai", gravado no Maracanã, passou por um esquema de segurança rigoroso, para que vazamentos não ocorressem antes do anúncio oficial.

Esta já é a quarta parceria de Shakira com a Fifa em torneios mundiais.