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CAPTEI: GIÓ DESIGN leva glamour do cinema às Musas Gió em sessão exclusiva no Iguatemi

Experiência uniu Chardonnay, trailer exclusivo da marca e o universo sofisticado de “O Diabo Veste Prada 2”

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 16:40)
Jeritza Gurgel
Legenda: Leiliane Pinheiro, Eliane e Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

A GIÓ DESIGN reafirmou seu posicionamento como uma marca que transcende o produto ao promover experiências autorais e sofisticadas para suas clientes.

Em mais uma iniciativa voltada às Musas Gió, a Maison apresentou uma edição especial do já aguardado Pipoca & Chardonnay, inspirada no recém-lançado filme O Diabo Veste Prada 2.

Legenda: Patricia Pinheiro, Eloisa Gomes, Inessa Chaves e Eliane Gomes
Foto: Sayara Bez

A experiência aconteceu na sala DELUXE do Shopping Iguatemi Fortaleza, em uma sessão exclusiva que traduziu o universo fashion em uma vivência imersiva, elegante e sensorial.

Legenda: Grasi Brito, Beatriz Pitombeira, Polyana D´oliveira, Flávia Neves e Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

A harmonização da noite contou com a curadoria de Leiliane, da WineLadies, reunindo vinhos, frios e chocolates MOA em perfeita sintonia com o Chardonnay Trapiche.

Legenda: Background
Foto: Sayara Bez

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a exibição do trailer institucional da GIÓ DESIGN antes da sessão, surpreendendo as convidadas e despertando suspiros ao apresentar, de forma cinematográfica, o universo da marca.

Entre taças de Chardonnay, referências de estilo e encontros memoráveis, a GIÓ DESIGN reforçou seu DNA: criar conexões genuínas, despertar sensações e transformar experiências em memórias afetivas, sempre com sofisticação, intenção e identidade.

Legenda: Pipoca & Chardonnay
Foto: Sayara Bez

Mais do que um evento, o Pipoca & Chardonnay consolidou-se como uma nova forma de vivenciar moda, arte e lifestyle de maneira compartilhada, sensível e inesquecível.

Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por Sayara Bez:

Legenda: Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Viviane Quezado, Eliane Gomes e Nádia Távora
Foto: Sayara Bez

Legenda: Camila Coutinho, Eloisa e Eliane Gomes e Leiliane Pinheiro
Foto: Sayara Bez

Legenda: Musa Gió
Foto: Sayara Bez

Legenda: Renata Rolim, Eloisa e Eliane Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Eveline Alencar, Eloisa Gomes, Nádia Tavares e Eliane Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Aline Oliveira
Foto: Sayara Bez

Legenda: Myrella Abreu, Leiliane Pinheiro e Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Neuma Braz, Leiliane Pinheiro, Eloisa Gomes e Maria Braz
Foto: Sayara Bez

Legenda: Zaíra Laura
Foto: Sayara Bez

Legenda: Maria Antônia, Giovanna da MOA E Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Cleide
Foto: Sayara Bez

Legenda: Juliana Carvalho, Leiliane Pinheiro e Renata Carvalho
Foto: Sayara Bez

Legenda: Lara e Leiliane Pinheiro
Foto: Sayara Bez

Legenda: Eliane, Inessa Chaves e Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Nazaré Santiago
Foto: Sayara Bez

Legenda: Leila, Leiliane e Leide Pinheiro
Foto: Sayara Bez

Legenda: Vladia Pinheiro, Taís Leitão, Eloisa Gomes e Patrícia Leitão
Foto: Sayara Bez

Legenda: Roseanne Galvão, Jeanne Braga, Eloisa e Eliane Gomes, Christianny Diógenes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Tais Dione
Foto: Sayara Bez

Legenda: Renata Rolim, Thamyres Heros, Eloisa e Eliane Gomes, e Malu Lima
Foto: Sayara Bez

Legenda: Sandra Lisboa, Juliana Carvalho, Leiliane Pinheiro e Renata Carvalho
Foto: Sayara Bez

Legenda: Eliane Gomes, Camila Coutinho, Ana Vládia Feitosa, Leiliane Pinheiro e Eloisa Gomes
Foto: Sayara Bez

Legenda: Polyana D´oliveira, Christianny Diógenes, Eloisa e Eliane Gomes, Marília Monteiro, Taís Dione e Leiliane Pinheiro
Foto: Sayara Bez