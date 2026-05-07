CAPTEI: GIÓ DESIGN leva glamour do cinema às Musas Gió em sessão exclusiva no Iguatemi

A GIÓ DESIGN reafirmou seu posicionamento como uma marca que transcende o produto ao promover experiências autorais e sofisticadas para suas clientes.
Em mais uma iniciativa voltada às Musas Gió, a Maison apresentou uma edição especial do já aguardado Pipoca & Chardonnay, inspirada no recém-lançado filme O Diabo Veste Prada 2.
A experiência aconteceu na sala DELUXE do Shopping Iguatemi Fortaleza, em uma sessão exclusiva que traduziu o universo fashion em uma vivência imersiva, elegante e sensorial.
A harmonização da noite contou com a curadoria de Leiliane, da WineLadies, reunindo vinhos, frios e chocolates MOA em perfeita sintonia com o Chardonnay Trapiche.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi a exibição do trailer institucional da GIÓ DESIGN antes da sessão, surpreendendo as convidadas e despertando suspiros ao apresentar, de forma cinematográfica, o universo da marca.
Entre taças de Chardonnay, referências de estilo e encontros memoráveis, a GIÓ DESIGN reforçou seu DNA: criar conexões genuínas, despertar sensações e transformar experiências em memórias afetivas, sempre com sofisticação, intenção e identidade.
Mais do que um evento, o Pipoca & Chardonnay consolidou-se como uma nova forma de vivenciar moda, arte e lifestyle de maneira compartilhada, sensível e inesquecível.
Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por Sayara Bez: