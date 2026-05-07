CAPTEI: GIÓ DESIGN leva glamour do cinema às Musas Gió em sessão exclusiva no Iguatemi

A GIÓ DESIGN reafirmou seu posicionamento como uma marca que transcende o produto ao promover experiências autorais e sofisticadas para suas clientes.

Em mais uma iniciativa voltada às Musas Gió, a Maison apresentou uma edição especial do já aguardado Pipoca & Chardonnay, inspirada no recém-lançado filme O Diabo Veste Prada 2.

Legenda: Patricia Pinheiro, Eloisa Gomes, Inessa Chaves e Eliane Gomes Foto: Sayara Bez

A experiência aconteceu na sala DELUXE do Shopping Iguatemi Fortaleza, em uma sessão exclusiva que traduziu o universo fashion em uma vivência imersiva, elegante e sensorial.

Legenda: Grasi Brito, Beatriz Pitombeira, Polyana D´oliveira, Flávia Neves e Eloisa Gomes Foto: Sayara Bez

A harmonização da noite contou com a curadoria de Leiliane, da WineLadies, reunindo vinhos, frios e chocolates MOA em perfeita sintonia com o Chardonnay Trapiche.

Legenda: Background Foto: Sayara Bez

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a exibição do trailer institucional da GIÓ DESIGN antes da sessão, surpreendendo as convidadas e despertando suspiros ao apresentar, de forma cinematográfica, o universo da marca.

Entre taças de Chardonnay, referências de estilo e encontros memoráveis, a GIÓ DESIGN reforçou seu DNA: criar conexões genuínas, despertar sensações e transformar experiências em memórias afetivas, sempre com sofisticação, intenção e identidade.

Legenda: Pipoca & Chardonnay Foto: Sayara Bez

Mais do que um evento, o Pipoca & Chardonnay consolidou-se como uma nova forma de vivenciar moda, arte e lifestyle de maneira compartilhada, sensível e inesquecível.

Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por Sayara Bez:

Legenda: Eloisa Gomes Foto: Sayara Bez

Legenda: Viviane Quezado, Eliane Gomes e Nádia Távora Foto: Sayara Bez

Legenda: Camila Coutinho, Eloisa e Eliane Gomes e Leiliane Pinheiro Foto: Sayara Bez

Legenda: Musa Gió Foto: Sayara Bez

Legenda: Renata Rolim, Eloisa e Eliane Gomes Foto: Sayara Bez

Legenda: Eveline Alencar, Eloisa Gomes, Nádia Tavares e Eliane Gomes Foto: Sayara Bez

Legenda: Aline Oliveira Foto: Sayara Bez

Legenda: Myrella Abreu, Leiliane Pinheiro e Eloisa Gomes Foto: Sayara Bez

Legenda: Neuma Braz, Leiliane Pinheiro, Eloisa Gomes e Maria Braz Foto: Sayara Bez

Legenda: Zaíra Laura Foto: Sayara Bez

Legenda: Maria Antônia, Giovanna da MOA E Eloisa Gomes Foto: Sayara Bez

Legenda: Cleide Foto: Sayara Bez

Legenda: Juliana Carvalho, Leiliane Pinheiro e Renata Carvalho Foto: Sayara Bez

Legenda: Lara e Leiliane Pinheiro Foto: Sayara Bez

Legenda: Eliane, Inessa Chaves e Eloisa Gomes Foto: Sayara Bez

Legenda: Nazaré Santiago Foto: Sayara Bez

Legenda: Leila, Leiliane e Leide Pinheiro Foto: Sayara Bez

Legenda: Vladia Pinheiro, Taís Leitão, Eloisa Gomes e Patrícia Leitão Foto: Sayara Bez

Legenda: Roseanne Galvão, Jeanne Braga, Eloisa e Eliane Gomes, Christianny Diógenes Foto: Sayara Bez

Legenda: Tais Dione Foto: Sayara Bez

Legenda: Renata Rolim, Thamyres Heros, Eloisa e Eliane Gomes, e Malu Lima Foto: Sayara Bez

Legenda: Sandra Lisboa, Juliana Carvalho, Leiliane Pinheiro e Renata Carvalho Foto: Sayara Bez

Legenda: Eliane Gomes, Camila Coutinho, Ana Vládia Feitosa, Leiliane Pinheiro e Eloisa Gomes Foto: Sayara Bez