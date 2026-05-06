Data em homenagem a Rita de Cássia, do hit 'Saga de um Vaqueiro', deve entrar no calendário do Ceará
Trabalho de compositora deve ser celebarado no mês de agosto.
Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará quer reconhecer oficialmente o “Legado de Rita de Cássia” como ato de destacada relevância cultural no Ceará e incluir a celebração no Calendário Cultural Oficial do Estado.
De acordo com o texto, de autoria do deputado estadual Leonardo Pinheiro, o evento será celebrado anualmente no dia 8 de agosto, data de nascimento da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, considerada no projeto como “a maior compositora de forró do Brasil”.
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Na justificativa, o parlamentar destaca que o evento ocorre em Alto Santo, município do Vale do Jaguaribe que recebeu o título de “Capital Cearense do Forró”. Segundo o documento, a homenagem busca preservar e fortalecer o legado artístico da compositora, autora de mais de 500 músicas gravadas por artistas e bandas de sucesso em todo o país.
O texto também aponta que o “Legado de Rita de Cássia” reúne atrações musicais, encontros de sanfoneiros, exposições temáticas e homenagens à artista, além de movimentar a economia local, impulsionando hotéis, comércio e serviços durante o período do evento.
Ainda conforme a proposta, a programação inclui ações de acessibilidade, área destinada a pessoas com deficiência (PCD), iniciativas solidárias e pontos de coleta seletiva.
Se aprovado, o projeto passa a reconhecer oficialmente a importância cultural, social e econômica do evento para o Ceará, fortalecendo o turismo e a valorização da cultura nordestina. Agora, o projeto de lei segue para sanção do governador.