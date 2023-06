Alto Santo é denominada 'Capital cearense do Forró' em homenagem a Rita de Cássia

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira (7), o projeto de lei 02/23, que reconhece a cidade de Alto Santo como a "Capital cearense do Forró". O PL é uma homenagem à cantora Rita de Cássia, filha ilustre do município, falecida em 3 de janeiro deste ano, vítima de uma fibrose pulmonar. O projeto é de autoria do deputado Leonardo Pinheiro (PP).

Ao defender o texto do PL, o parlamentar afirmou que a Alto Santo é um celeiro de grandes artistas e tem o forró como patrimônio cultural.

"O forró está presente no cotidiano dos altosantenses, seja nas grandes festividades, nos bancos das praças, nas canções que embalaram gerações e grandes amores. Consideramos a terra de Utuva o celeiro de grandes forrozeiros e de grandes forrozeiras, como a cantora Mary Fernandes, tendo, sem dúvida, como o maior exemplo a grande compositora e cantora Rita de Cássia (in memoriam)", argumentou.

Relevância artística e pioneirismo

A vasta carreira artística de Rita de Cássia, considerada a maior compositora de forró do Brasil, foi exaltada no documento apresentado por Leonardo Pinheiro à Assembleia.

Segundo o deputado, a cantora foi uma percussora quando o forró começou a tomar conta de todo Nordeste com a nova linguagem romântica, a poesia.

"A forma direta de falar de amor começou a dar certo e Rita de Cássia, usando todo o seu talento e carisma, continuava compondo canções lindíssimas e recebia muitos elogios a cada dia de locutores, bandas e principalmente de jovens que passaram a gostar do forró com esta grande revolução", disse.

O PL também cita as mais de 500 composições de Rita de Cássia e a indicações para o "Guinness - Livro dos Recordes" como "A Maior Compositora de Forró do Mundo".

Nome de avenida

Em janeiro deste ano, Cristiano França, chefe do gabinete de Alto Santo, revelou com exclusividade ao colunista João Lima Neto que foi elaborado um projeto de lei para transformar o trecho urbano da CE-138, dentro do município, em "Avenida Rita de Cássia".

Na mesma avenida, está sendo construída uma praça que deve ganhar ainda um espaço "instagramável".

"O mais importante é que não é só uma obra, mas uma política que sempre deixe o nome dela na lembrança", disse o servidor à época.

A voz de "Meu Vaqueiro, Meu Peão" nasceu no município em 8 de agosto de 1968. Viveu a infância, adolescência e a fase adulta na região.

A morte da forrozeira repercutiu nacionalmente e gerou luto em toda a classe artística do Nordeste. A artista recebeu inúmeras homenagens de fãs, familiares, amigos, artistas e personalidades da mídia.