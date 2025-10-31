Diário do Nordeste
Cantora ficou conhecida por sucessos como Onde Canta o Sabiá e Saga de Um Vaqueiro

É Hit

Alto Santo é denominada 'Capital cearense do Forró' em homenagem a Rita de Cássia

Projeto de lei foi aprovado nesta quarta-feira (7) pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Raísa Azevedo 07 de Junho de 2023

É Hit

Brothers cantam ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’ no BBB 23, sucesso de Rita de Cássia

Eles também entoaram músicas da Banda Magníficos e do cantor cearense Fagner

Redação 22 de Janeiro de 2023
Cantora cearense faleceu durante tratamento de fibrose pulmonar

Opinião

O que Rita de Cássia pensava sobre o gênero musical sertanejo?

Cantora ainda apontou ausência de eventos e parcerias no forró

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Janeiro de 2023
Banda mastruz com leite fazendo homenagem para rita de cássia em show

É Hit

Mastruz com Leite homenageia Rita de Cássia durante show: 'legado tão lindo'

O grupo possui um repertório extenso de canções compostas pela forrozeira cearense falecida no último dia 3 de janeiro

Redação 08 de Janeiro de 2023
Tony Nunes ao lado de Rita de Cássia em gravação do programa

Opinião

Rita de Cássia ofereceu 'Brilho da Lua' para Tony Nunes que 'colocou no bolso' e esqueceu de gravar

Letra foi gravada por Eliane, considerada a "Rainha do Forró"

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 06 de Janeiro de 2023
Cearense é considerada o maior nome da composição forrozeira

Opinião

Rita de Cássia será nome de avenida com busto em Alto Santo, no Ceará

Semana do município e festa do padroeiro também devem ganhar ações em nome da cantora

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 05 de Janeiro de 2023
Cantora foi nome presente em programas como o Forrobodó da TV Diário

É Hit

Dez músicas que você já escutou, mas não sabia que foram escritas por Rita de Cássia

Canções são presentes até hoje no repertório de diferentes cantores

Redação 05 de Janeiro de 2023
Enterro de Rita de Cássia em cemitério de alto santo

É Hit

Rita de Cássia é sepultada em Alto Santo, sua terra natal, nesta quarta-feira (4)

O enterro ocorreu no início da noite em cemitério localizado na terra natal da forrozeira

Redação 04 de Janeiro de 2023
Entrevista com Rita de Cássia em 2017

Opinião

O que vivi com Rita de Cássia: entrevistei, cantei e me emocionei

A canção "O Amor e a Loucura" marcou minhas experiências com a forrozeira

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 04 de Janeiro de 2023
video

É Hit

Rita de Cássia se apresentou com o 'Mastruz com Leite' nos estúdios da FM 93; reveja

Em janeiro de 2017, a compositora cearense emocionou os ouvintes com um pocketshow memorável

Redação 04 de Janeiro de 2023
