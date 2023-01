Dez músicas que você já escutou, mas não sabia que foram escritas por Rita de Cássia

A cantora Rita de Cássia, falecida na terça-feira (3), deixou um grande legado musical no forró. Nomes nacionais do gênero, como Mastruz com Leite, Aviões do Forró e Raí Saia Rodada, gravaram canções da forrozeira.

Talvez você até já ouviu algumas destas canções listadas, mas não procurou saber quem era o autor. Confira seleção de 10 músicas assinadas pela cantora cearense.

Escute canções:

1. Tatuagem



2. Tá Difícil



3. Barreiras



5. Serpente



6. Parabéns Meu Amor



7. Belo Cinquentão



8. Asas da Imaginação



9. Vai Se Arrepender



10. Beijo Inesperado