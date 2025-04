A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta segunda-feira (14) o resultado preliminar do concurso público para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). As provas foram realizadas no último 16 de março e tiveram 546 mil inscrições.

Também foram divulgados o resultado da análise de recursos contra o gabarito preliminar e a vista da folha de respostas de cada candidato. Os documentos podem ser acessados na área do candidato, no site da FGV.

São oferecidas 545 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva: 198 na área médica, 330 na assistencial e 17 na administrativa. Os aprovados terão salários que variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62, a depender da função e do nível de qualificação exigido para cada cargo.

Aprovados

Os aprovados na prova objetiva do concurso da Ebserh concorrerão à prova de títulos. Serão classificados os candidatos dentro do limite previsto de vagas.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não garante que o candidato será nomeado, mas permite a inclusão do nome dele no cadastro de reserva.

O que é a Ebserh?

A Ebserh é um órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) que foi foi criado em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais.

Essas unidades atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e apoiam a formação de profissionais de saúde, além de ajudar a desenvolver pesquisas.