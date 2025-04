Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (21)

O Ceará conta com alguns concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (14). Há vagas com salários que chegam a R$ 39,7 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja mais detalhes abaixo:

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. São oferecidas 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista. Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista.

As inscrições seguem até 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do certame. Interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos de nível médio e superior, respectivamente.

>> Confira o edital

Prefeitura de Tauá

A Prefeitura de Tauá, no interior cearense, divulgou edital de concurso público para preencher 116 vagas na administração municipal, sendo 90 de nível superior e 26 de nível médio. As inscrições iniciaram no último 4 de abril e seguirão abertas por 30 dias corridos.

Os salários não foram informados no edital.

>> Acesse o edital

A maioria das vagas de nível superior está destinada a professores, enquanto as de nível médio se concentram na contratação de agentes de trânsito e guardas municipais.

Interessados devem se inscrever no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), responsável pelo certame.

Prefeitura de Farias Brito

A Prefeitura de Farias Brito, no interior do Ceará, também está com inscrições abertas para concurso público. Interessados têm até o dia 27 deste mês de abril para se inscrever no site da Universidade Patativa.

São oferecidas 233 vagas, ao todo, para diferentes cargos na administração municipal.

>> Confira o edital

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Ministério Público Federal (MPF)

Estão abertas esta esta terça-feira (22) as inscrições para o 31º concurso público do Ministério Público Federal (MPF). As vagas são para cargos de procurador da República. São previstas 58 vagas. O salário inicial é de R$ 39,7 mil.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo sistema de inscrição on-line, com as credenciais de autenticação do Gov.br, com nível prata ou ouro e verificação em duas etapas.

O candidato deverá acessar a página do concurso, preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$ 250.

>> Confira o edital

TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) divulgou edital de concurso público com vagas destinadas a candidatos de nível superior. Ao todo, são oferecidas 142 oportunidades para os cargos de técnico e analista.

A remuneração varia entre R$ 10,8 mil e R$ 18,8 mil. Os interessados podem se inscrever até dia 14 de maio, sendo necessário pagar uma taxa de R$ 80 e R$ 100, a depender do cargo escolhido.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

>> Confira o edital

ISGH

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com edital aberto para o preenchimento imediato de vagas e formação de cadastro de reserva em Fortaleza e outras cidades.

São oferecidas cerca de 50 vagas imediatas para vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5,6 mil, conforme o cargo escolhido e a jornada de trabalho.

>> Confira o edital

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Consulpam se encerram nesta terça-feira (22).