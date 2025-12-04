PM morta pelo companheiro relatava rotina de violências: 'Deu coronhada no meu rosto'

Larissa Gomes, a policial militar de 26 anos que foi baleada e morta pelo namorado, o também PM Joaquim Filho, nessa quarta-feira (3), relatava aos amigos e familiares que sofria constantes violências do companheiro desde o início do relacionamento, quatro anos atrás. A mais recente teria sido uma sequência de coronhadas — golpe dado com a coronha de uma arma — que a deixou com ferimentos abertos e afundados na cabeça.

"Deu uma coronhada no meu rosto e na minha cabeça, várias coronhadas. Uma abriu, a outra afundou, por isso que até hoje está inchado. Bati fotos para deixar como prova, mas ele, tão pilantra, não queria deixar [registrar]", disse a própria vítima em um áudio enviado a uma amiga. O conteúdo foi revelado pela TV Verdes Mares nesta quinta-feira (4).

A mãe da vítima, Fabíola Paiva, disse ter conhecimento de ao menos quatro episódios de agressão, incluindo uma vez em que Joaquim teria atirado em uma garrafa de Larissa porque ela estava conversando com outro colega de trabalho.

Veja também Segurança Acusados de integrar PCC e torturar adolescente são absolvidos no Ceará Segurança Polícia de SC cumpre mandado em Sobral contra suspeito de coagir criança a enviar pornografia

"De lá para cá era só isso: foi tiro no sofá, ele já rasgou o colchão dela todinho com faca, tem tiro no chão da casa dela, a porta do apartamento dela está toda quebrada, do trinco ao teto, porque ele arrombou para entrar. E a última que eu soube foi dessas coronhadas, que ele bateu nela só com coronhada, faltou matar. Foi quando eu disse que ia denunciar". Fabíola Paiva Mãe da vítima

Fabíola confidenciou ainda que só não levou para frente a denúncia contra o ex-genro porque ele a ameaçou. "Ele bateu foto do meu apartamento e disse que, se eu denunciasse, ele sabia onde eu morava", lembrou.

Além disso, de acordo com a mãe, o policial deu ainda outros sinais de que era violento com Larissa. "Ele sempre foi agressivo. Afastou ela dos amigos, dos filhos dela [são três]. Ela só vinha ver os filhos quando não estava com ele. Foram quatro anos de muito sofrimento", desabafou Fabíola.

Veja também Segurança Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Entenda o caso

Larissa foi baleada pelo companheiro, Joaquim, durante uma discussão no carro do casal, nessa quarta-feira (3). O crime aconteceu no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia, ambos trocaram tiros, mas apenas a mulher não resistiu.

Os dois foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio. O soldado ainda está internado, em estado grave, e teria sido baleado na coxa.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte da agente de segurança e afirmou que ela foi vítima de lesão a bala "após possível discussão conjugal".