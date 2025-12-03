Diário do Nordeste
PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 20:55)
Segurança
Pessoa vestindo uniforme militar com boina preta em ambiente interno, ao lado de outra imagem mostrando a mesma pessoa com cabelo curto em fundo neutro.
Legenda: Casal discutiu dentro de carro e depois trocou tiros.
Foto: VC Repórter.

Uma policial militar (PM) foi baleada pelo companheiro, também PM, e morreu após uma discussão no carro do casal nesta quarta-feira (3), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ambos trocaram tiros, mas a mulher não resistiu, apesar de ter sido socorrida. 

Os PMs foram identificados como Larissa Gomes e Joaquim Filho. A dupla deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Eusébio, e o PM está em atendimento hospitalar. O soldado teria sido baleado na coxa. 

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) lamentou a morte da soldado, que tinha 26 anos.

"A policial foi vítima de lesão a bala após uma possível discussão conjugal. O companheiro dela, também policial militar, foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece internado, com quadro clínico estável e sob escolta policial", diz texto. 

Segundo informações, os PMs estariam brigando dentro do carro, na avenida Cícero Sá, quando um sacou a arma para o outro. 

Armas apreendidas 

Conforme a PMCE, as duas armas dos policiais foram "apreendidas na cena do fato, assim como demais informações colhidas na ocorrência, serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM)". 

 

imagem de duas mulheres vestidas de atletas de beach tennis para praticar furtos em um imóvel de luxo na beira-mar de Fortaleza.
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Suspeitas se passaram por moradoras para entrar no condomínio.

Redação
Há 27 minutos
Pessoa vestindo uniforme militar com boina preta em ambiente interno, ao lado de outra imagem mostrando a mesma pessoa com cabelo curto em fundo neutro.
Segurança

PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Matheus Facundo
Há 1 hora
A imagem mostra um prédio verde, onde funciona a Controladoria Geral de Disciplina em Fortaleza. Na frente, há uma movimentação de carros e policiais.
Segurança

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

Outros quatro agentes foram punidos administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viaturas e agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Colombianos suspeitos de agiotagem são presos em Fortaleza

Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois celulares.

Redação
03 de Dezembro de 2025
casal pm e renata, acusada de matar o marido.
Segurança

Acusada de matar marido PM em Fortaleza é condenada por homicídio culposo

Júri popular entendeu que a ré não teve intenção de matar o companheiro.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
03 de Dezembro de 2025
Dhowelder Ramos da Silva
Segurança

Acusado de ser ‘matador’ da facção Massa em Fortaleza é solto

"Ele manda e desmanda na facção", afirmou testemunha a autoridades policiais.

Geovana Almeida*
03 de Dezembro de 2025
Foto pixelada que mostra corpo de homem flutuando em margem de açude no Ceará.
Segurança

Três corpos são encontrados às margens de açude em Varjota, no Ceará

As vítimas ainda não foram identificadas pela Pefoce.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Cearense do Grau.
Segurança

PM diz que perseguiu Cearense do Grau por 10 min e disparou 4 vezes contra ele

Tiro na nuca e perseguição: o que se sabe sobre morte de ‘Cearense do grau’.

Bergson Araujo Costa
02 de Dezembro de 2025
ambulância do samu na frente do colégio christus, onde aluno atacou colega e professores.
Segurança

Aluno fere três pessoas em escola particular de Fortaleza

Adolescente suspeito do caso foi apreendido e autuado.

Mylena Gadelha e Carol Melo
02 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, estacionada, atrás de outra viatura policial.
Segurança

Oficial da PM é suspeito de assédio sexual e moral contra policial no CE

A Corporação não encontrou provas de crimes cometidos pelo tenente-coronel. O caso está com o Ministério Público do Ceará.

Redação
02 de Dezembro de 2025
fachada da dhpp com viatura da pefoce em frente.
Segurança

PM acusado de ameaçar testemunha de homicídio é preso no Ceará

O sargento é um dos denunciados pelo assassinato.

Redação
02 de Dezembro de 2025
foto do casal pm e renata iris, mulher acusada de assassinar a tiros esposo policial.
Segurança

Acusada de matar esposo PM dentro de casa vai a júri nesta terça (2)

A assistência de acusação considera que o crime foi uma 'execução fria'. Defesa afirma que mulher agiu para se defender.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Dezembro de 2025
A imagem mostra várias armas de fogo e centenas de munições, apreendidos com suspeitos mortos em intervenções policiais no Ceará.
Segurança

Por que o Ceará teve o maior número de armas de fogo apreendidas em um mês na série histórica?

Outubro teve o recorde de apreensões de armas de fogo no Estado, com mais de 700 registros.

Messias Borges
01 de Dezembro de 2025
A foto mostra diversas armas de fogo e celulares apreendidos com suspeitos mortos em uma ação policial em Caucaia.
Segurança

Policiais já receberam R$ 2,8 milhões em gratificações por apreensões de armas no CE em 2025

Revólver, pistola e espingarda são os tipos de armas de fogo mais apreendidas no Estado.

Messias Borges
01 de Dezembro de 2025
Câmera de segurança noturna em preto e branco mostrando um caminhão com as rodas esquerdas suspensas em uma rua urbana com banco e arbustos em primeiro plano.
Segurança

Primos morrem após caminhão bater em moto no interior do Ceará

Os primos eram jogadores de futsal de Pires Ferreira.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Segurança

Motorista embriagado é preso após dirigir na contramão na Beira-Mar de Fortaleza; veja vídeo

Flagrado por videomonitoramento, condutor de 36 anos foi detido pelo BPTur

Redação
30 de Novembro de 2025
presos na aula de letramento, foto presidio.
Segurança

Racismo estrutural: 87% dos presos no Ceará são pretos ou pardos

O diretor de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública da Supesp diz que o problema da associação do povo negro à criminalidade ainda existe.

Sofia Leite*
30 de Novembro de 2025
foto da fachada do dhpp com viatura da pericia forense.
Segurança

Membro de facção é condenado a 23 anos de prisão por assassinar vítima em festa

Outros réus pelo crime ainda devem ser julgados.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Novembro de 2025
Foto de loja em que vendedora foi morta, em Maranguape.
Segurança

Vendedora é vítima de feminicídio enquanto trabalhava em Maranguape

Suspeito do crime é ex-companheiro da jovem.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Antônia Ione Rodrigues da Silva, ex-cozinheira da PMCE morta a tiros em Saboeiro, e de um carro da corporação.
Segurança

Suspeitos de matar ex-cozinheira da PMCE são presos na Bahia

Cozinheira foi morta por ser "amiga da polícia" em Saboeiro, no interior do Ceará.

Redação
29 de Novembro de 2025