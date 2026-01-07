Diário do Nordeste
Terror digital: ataque do CV deixa 100 equipamentos destruídos e 3 mil clientes sem internet no CE

A Polícia Civil diz que investiga o caso.

Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) orquestrou mais um ataque de grandes proporções contra provedores de internet no Ceará. Na madrugada dessa terça-feira (6), pelo menos 100 equipamentos que distribuem fibra óptica foram destruídos na cidade de São Gonçalo do Amarante e arredores.

A reportagem apurou que cerca de três mil clientes tiveram o fornecimento de internet interrompido, principalmente na região do Pecém. Um empresário, de identidade preservada, revelou ao Diário do Nordeste que o prejuízo inicial é estimado em quase R$ 250 mil.

Os ataques em massa aconteceram das 0h às 2h. Dois homens em uma moto foram flagrados por câmeras de segurança se aproximando das Caixas de Terminação Óptica, conhecidas como CTOs, instaladas em postes de telefonia, e destruindo os equipamentos.

montagens dois prints, de um lado poste de telefonia com cto atacado, provedor de internet, no outro mapa com localidades e horarios dos ataques.
Legenda: O primeiro ataque aconteceu às 00h13.
Foto: Reprodução.

Já durante a manhã e a tarde dessa terça, técnicos dos provedores atacados tentavam reinstalar as caixas e foram ameaçados por outros integrantes do grupo carioca. Há ainda informação de que criminosos passaram nas casas de alguns clientes ordenando que eles não "fechassem mais com empresa que não apoia a facção".

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que disse: "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de dano, registrada nesta terça-feira (6), no distrito de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante - Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do Estado. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e reforçou o policiamento ostensivo na região".

"O caso é acompanhado pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). As diligências estão em andamento, e novas informações serão repassadas em momento oportuno para não prejudicar os trabalhos policiais"
SSPDS

AMEAÇAS ACONTECEM HÁ QUASE UM ANO

Os ataques aos provedores em diversas cidades do Ceará passaram a estampar as manchetes dos jornais com mais frequência em 2025. Em São Gonçalo do Amarante, segundo o empresário, a situação se agravou há quase um ano.

"Em fevereiro do ano passado eles começaram a ameaçar e a atacar. Já foram muitos episódios, prenderam muitos suspeitos, mas eles continuam. Exigem R$ 10 ou R$ 20 de cada cliente para 'fechar negócio com eles' e ter autorização para funcionar".

No dia 27 de fevereiro de 2025, criminosos cortaram fios de postes nas ruas e invadiram um compartimento onde estavam equipamentos e a marretadas e pauladas quebraram aparelhos no Pecém. 

Na época, as ações interromperam o fornecimento da rede de algumas empresas e deixaram o acesso mais lento, incluindo o Complexo do Pecém.

O Diário do Nordeste apurou junto às vítimas que as ordens para os ataques na região partem de Álvaro Luís Timbó Martins, o '2M', chefe do Comando Vermelho foragido e que está escondido no Rio de Janeiro.

À distância, '2M' também estaria ordenando crimes em outras cidades, como Sobral e Graça.

No Graça, após uma das investidas contra um provedor, Antônio Elves de Almeida Queiroz foi capturado, confessou o crime e foi identificado como um dos coordenadores do ataque cometido a mando de '2M'.

'OPERAÇÃO STRIKE'

Em paralelo aos ataques, as Forças de Segurança do Ceará deflagraram a 'Operação Strike'. Em quase um ano, já foram cinco fases e pelo menos 80 suspeitos presos, entre eles empresários à frente de provedores clandestinos.

"As estratégias foram amparadas por informações levantadas por meio da inteligência, do Disque-Denúncia 181 da SSPDS e por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS", conforme a Pasta. 

