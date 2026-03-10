Cães da Receita Federal identificam ecstasy e MDMA avaliados em R$ 250 mil, em Fortaleza

A Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (10), um pacote contendo 3,3 mil comprimidos de ecstasy e 500g de MDMA em uma transportadora de Fortaleza.

A encomenda foi enviada do Rio de Janeiro e tinha como destino a capital cearense. Os entorpecentes estavam armazenados em uma caixa térmica.

Ao todo, a Receita Federal estima que a apreensão representou um prejuízo de R$ 250 mil para a organização criminosa responsável pelo envio das drogas sintéticas.

Veja também Segurança Três toneladas de substância base para 'lança-perfume' são apreendidas no Ceará Segurança RF apreende 288 ampolas de Mounjaro no valor de R$ 252 mil em Fortaleza

Cão farejador

A identificação da encomenda contendo os entorpecentes contou com o auxílio de Bachar, Ithor, Aegon e Saymon, agentes caninos da Receita Federal.

Conforme a Receita Federal, todo o material apreendido foi entregue às autoridades policiais, que darão prosseguimento aos procedimentos criminais.