Cães da Receita Federal identificam ecstasy e MDMA avaliados em R$ 250 mil, em Fortaleza
Os entorpecentes foram enviados do Rio de Janeiro e tinham como destino a capital cearense.
A Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (10), um pacote contendo 3,3 mil comprimidos de ecstasy e 500g de MDMA em uma transportadora de Fortaleza.
A encomenda foi enviada do Rio de Janeiro e tinha como destino a capital cearense. Os entorpecentes estavam armazenados em uma caixa térmica.
Ao todo, a Receita Federal estima que a apreensão representou um prejuízo de R$ 250 mil para a organização criminosa responsável pelo envio das drogas sintéticas.
Veja também
Cão farejador
A identificação da encomenda contendo os entorpecentes contou com o auxílio de Bachar, Ithor, Aegon e Saymon, agentes caninos da Receita Federal.
Conforme a Receita Federal, todo o material apreendido foi entregue às autoridades policiais, que darão prosseguimento aos procedimentos criminais.