PM acusado de matar jovem que carregava uma bandeja de ovos é absolvido no Ceará

O Tribunal do Júri decidiu absolver o policial militar Jackson Lobo da Costa, acusado de assassinar o adolescente Wesley de Sousa Silva, de 17 anos, no bairro Itaperi, em Fortaleza. A decisão de inocentar o cabo pelo homicídio aconteceu durante o julgamento realizado nessa segunda-feira (9).

Na mesma sessão, o militar foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, por atrapalhar o curso da investigação a fim de se eximir da responsabilidade. A pena é de um ano de detenção, com direito a recorrer em liberdade.

A investigação apontou indícios de que o cabo teria modificado a cena do crime, colocando uma arma de fogo perto da vítima para dar a entender que ela estaria armada. O adolescente foi alvejado a tiros enquanto estava na garupa de uma moto levando uma bandeja de ovos.

A defesa técnica do policial militar, liderada pelos advogados Oswaldo Cardoso, Reginaldo Maciel e Edilene Maciel, considera que "a decisão judicial reafirma um princípio essencial do Estado Democrático de Direito: ninguém pode ser submetido a julgamento criminal sem que existam provas concretas e consistentes. No caso em questão, restou evidenciado que as acusações não se sustentavam diante das provas constantes nos autos".

"Desde o início do processo, a defesa demonstrou que Jackson Lobo agiu dentro da legalidade e não cometeu qualquer conduta criminosa, sendo vítima de uma narrativa acusatória que não encontrou respaldo probatório e nem prosperou. A absolvição representa não apenas a restauração da verdade dos fatos, mas também a reafirmação de garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, como a presunção de inocência e o devido processo legal". Defesa.

Em 2021, Jackson foi absolvido sumariamente por supostamente participar do motim de PMs realizado no Ceará, em 2020.

'FESTA DO OVO'

Wesley foi morto no Carnaval de 2021. No dia 14 de fevereiro, a vítima e um amigo trafegavam em uma motocicleta quando avistaram uma viatura policial e supostamente tentaram fugir.

Os jovens participavam de uma 'Festa do Ovo' e, desde o dia anterior, forneciam ovos para moradores da região jogarem uns nos outros.

Ambos estavam sem capacete na motocicleta e teriam desviado da viatura. Testemunhas dizem que os PMs efetuaram os disparos sem ter dado 'voz de parada' e nem acionado a sirene.

Na versão dos militares, eles abordaram a dupla que trafegava em alta velocidade e chegaram a ser ameaçados pelo garupeiro, sendo necessário o revide contra o suposto agressor.