Tentativa de chacina deixa um morto e dois feridos em Lavras da Mangabeira

Vítima tinha diferentes passagens pela polícia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Legenda: Delegacia de Polícia Civil de Lavras da Mangabeira investiga caso.
Foto: Divulgação/Delegacia de Polícia Civil de Lavras da Mangabeira.

Uma tentativa de chacina deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas na madrugada de sábado (7), no município de Lavras da Mangabeira (CE). As vítimas feridas foram socorridas para uma unidade hospitalar.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 34 anos foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública no Centro da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a polícia, outras duas pessoas também foram baleadas durante a ocorrência e encaminhadas para atendimento médico.

Passagem policial

A vítima que morreu possuía antecedentes por tráfico de drogas, furto qualificado e tentativa de furto qualificado.

Equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os procedimentos no local. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Lavras da Mangabeira.

