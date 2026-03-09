Médium é indiciado por suspeita de usar espíritos para desvio milionário de bens dos sogros no Ceará

Uma investigação da Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPD) revelou uma trama de desvio de dinheiro, prejuízo patrimonial e manipulação religiosa contra um casal de idosos cearenses por parte do próprio genro. O médium e chefe espiritual de um Centro Espírita em Fortaleza, F.A.R.G., de 64 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por estelionato, mediante manipulação espiritual e abuso.

O nome do suspeito não será revelado, pois ainda não há denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) após mais de seis meses do indiciamento pela Polícia Civil. Os nomes das supostas vítimas também serão preservados.

O homem também foi indiciado por abuso de vulneráveis, pois, segundo a investigação, usava chá de Ayahuasca, uma bebida alucinógena produzida com ervas amazônicas que altera a percepção da realidade, para exercer controle e tomar decisões pelos sogros. A defesa do líder espiritual foi procurada pela reportagem, mas não respondeu ao contato.

O Diário do Nordeste apurou que as vítimas são fundadores de uma construtora no Ceará. A denúncia foi feita pelas filhas do casal em 2024. Uma das vítimas, inclusive, é diagnosticada com Alzheimer e já exibia sinais há anos, inclusive durante os abusos denunciados, conforme descrito pelas filhas nos documentos obtidos pela reportagem.

Médium desviou R$ 5 milhões de sogra

Conforme a investigação, o homem teria desviado R$ 5 milhões da previdência privada da sogra, além de fazer ela e o marido realizarem doações milionárias. A reportagem apurou que, em declaração à Polícia Civil durante o inquérito, a idosa, entretanto, negou ter sido coagida a enviar dinheiro. Ela disse que a única doação que faz é para a igreja, no valor de R$ 3 mil mensais.

Em nota, a PCCE confirmou o indiciamento, e disse que o procedimento de “crimes contra idosos” foi enviado ao Poder Judiciário. “O caso foi conduzido pela Delegacia de Proteção ao Idoso e das Pessoas com Deficiência, que concluiu o inquérito policial. A PCCE reforça que permanece à disposição da Justiça e do Ministério Público para o cumprimento de eventuais novas determinações no âmbito do caso”, informou a Pasta.

Após o indiciamento, o MPCE solicitou novas diligências. Em nota, o órgão acusatório informou que analisa as "novas informações encaminhadas pela Polícia para se manifestar dentro do prazo legal".

Procurados pela reportagem, os representantes de três das quatro filhas do casal, advogados Leandro Vasques e Gabriellen Melo, afirmam que os idosos sofreram "significativo prejuízo patrimonial após sucessivas movimentações financeiras realizadas sob influência de orientações espirituais e aconselhamento financeiro exercido pelo investigado".

"A família das vítimas buscou as autoridades competentes após identificar indícios de exploração financeira e possível abuso da vulnerabilidade decorrente da idade avançada das vítimas. Os representantes legais da família reiteram confiança nas instituições e aguardam o regular andamento do processo, com o devido oferecimento da denúncia e a instauração da ação penal para a apuração das condutas", diz nota dos advogados.

Genro atuava como ‘Guru espiritual’ e assessor financeiro

Segundo as investigações da PCCE, o genro atuava como uma espécie de "guru espiritual" para prestar "assessoria financeira-espiritual". De acordo com documentos obtidos pela reportagem, no depoimento de uma das filhas, ela afirma que, desde 2021, quem administra as contas pessoais e da construtora é o guia espiritual. A sogra dele, apontada como vítima no inquérito, disse em depoimento não saber manusear contas, e que, por esse motivo, todas as senhas estavam com o genro.

Conforme ainda depoimentos das filhas do casal, os espíritos incorporados pelo homem aconselhariam os sogros a realizar uma série de transferências bancárias ao longo dos anos.

Entre as transferências suspeitas destacam-se:

R$ 1,4 milhão doados a sete irmãos de um cunhado da família: F.A.R.G disse ter recebido uma "orientação espiritual" de que esses indivíduos precisavam do dinheiro, convencendo a sogra a realizar os pagamentos,

F.A.R.G disse ter recebido uma "orientação espiritual" de que esses indivíduos precisavam do dinheiro, convencendo a sogra a realizar os pagamentos, R$ 70 mil transferidos para a conta da esposa do médium (filha das supostas vítimas): supostamente utilizados na compra de um veículo Fiat Toro registrado em nome do centro espírita do qual o suspeito é presidente,

(filha das supostas vítimas): supostamente utilizados na compra de um veículo Fiat Toro registrado em nome do centro espírita do qual o suspeito é presidente, R$ 66 mil, transferidos diretamente para as contas do centro espírita.

Filhas foram afastadas dos pais

Conforme consta em trechos do inquérito obtidos pelo Diário do Nordeste, o suspeito teria dito aos sogros que os espíritos mandaram eles se afastarem de uma das filhas, pois a mesma "desviava documentos" importantes da empresa da família. Foi dito também que o marido dela queria matar o sogro. Uma outra "mensagem espiritual" acusava uma segunda filha de roubo e desvio de dinheiro.

As ações, segundo a investigação, teriam influenciado o casal de idosos, que brigava com os filhos e acreditava nos conselhos recebidos, pela prática da fé espírita.

De acordo com os depoimentos de familiares, F.A.R.G entrou na família em 1998, quando o futuro sogro começou a frequentar um centro espírita do qual ele era gestor. Quatro anos depois, o casal de empresários teria começado a frequentar os rituais para a ingestão da Ayahuasca. A ingestão do chá foi confirmada pelo indiciado em depoimento.

Em 2007, ele casou-se com uma das filhas do casal de idosos e passou a morar no mesmo condomínio onde os sogros residiam. Desde este ano, o controle exercido sobre os idosos passou a ser maior, de acordo com as filhas que fizeram a denúncia.

A advogada Angelica Mota, que representa a família dos idosos na esfera cível, infomou que "no âmbito de proteção jurídica dos dois idosos", entrou com duas medidas protetivas para preservar a "integridade a segurança do casal enquanto o caso segue sob apreciação judicial". Ela informou que o MPCE chegou pedir o arquivamento das medidas, mas em apeleção ao Tribunal de Justiça, as medidas foram mantidas.

Os idosos têm mais de 80 anos, e um deles está oficialmente sob curatela judicial. "A advogada reafirma a confiança nas instituições e ressalta que a atuação da defesa tem sido pautada exclusivamente pela tutela efetiva dos direitos e da dignidade dos idosos, cujas circunstâncias de vulnerabilidade encontram-se amplamente documentadas no curso da investigação", disse a defesa cível, em nota.

Médium dizia incorporar personalidades famosas

Ainda segundo o depoimento de uma das filhas do casal, F.A.R.G alegava para o sogro que recebia conselhos espirituais e incorporava diversas personalidades históricas já mortas. Essas ações deixariam o idoso "maravilhado com tamanho prestígio", conforme os depoimentos das filhas.

Entre os espíritos mortos que ele dizia incorporar para dar conselhos financeiros ao sogro estão:

Napoleão Bonaparte,

Princesa Isabel,

Faraó Tutancâmon,

Pero Vaz de Caminha,

Almirante Cheng He,

Leonardo da Vinci,

Ayrton Senna,

Cacique Moribizaba,

Cacique Cobra Coral.

Acusado diz que era incentivador da 'caridade'

De acordo com o depoimento prestado por F.A.R.G., ele confirmou incorporar espíritos de pessoas falecidas e disse que recebia mensagens de "cunho positivo", "incentivando a caridade". Ele negou que tenha orientado os sogros a fazerem doações de bens ou dinheiro.

O indiciado ainda negou que ele e a esposa recebam valores dos sogros para custeio de despesas mensais, e que nunca recebeu procurações de amplos poderes da sogra.

O homem reconheceu que utilizava os aplicativos bancários da sogra, mas somente a pedido dela, que não sabia operá-los sozinha.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento à defesa de F.A.R.G., mas não recebeu respostas até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.