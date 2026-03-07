Homem é perseguido pela Polícia após sequestrar as enteadas em Itaitinga

Um homem foi perseguido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa sexta-feira (6) sob suspeita de sequestrar duas adolescentes na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito de 36 anos teria discutido com a companheira e depois fugido com duas enteadas, de 11 e 14 anos.

A Polícia Militar foi acionada para atuar na ocorrência e em pouco tempo conseguiram identificar o veículo com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).

" O homem, entretanto, desobedeceu à ordem de parada e colidiu com outros veículos pelo caminho", afirmou a Pasta.

Os agentes só conseguiram interceptar o suspeito quando ele estava no bairro Montese, no cruzamento entre a rua Barão de Sobral e a Avenida João Pessoa.

Antes, as vítimas pularam do carro em movimento na tentativa de escapar do padrasto. Ele estava ferido e foi levado unidade de saúde, onde permanece sob custódia.

Ainda conforme a SSPDS, o homem foi autuado na Delegacia de Defesa da Mulher pelos crimes de "injúria, ameaça, maus tratos por submeter criança ou adolescente a vexame, ou constrangimento, e dano ao patrimônio".