Homem é perseguido pela Polícia após sequestrar as enteadas em Itaitinga
Suspeito teria discutido com a companheira antes de cometer o crime.
Um homem foi perseguido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa sexta-feira (6) sob suspeita de sequestrar duas adolescentes na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito de 36 anos teria discutido com a companheira e depois fugido com duas enteadas, de 11 e 14 anos.
A Polícia Militar foi acionada para atuar na ocorrência e em pouco tempo conseguiram identificar o veículo com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).
"O homem, entretanto, desobedeceu à ordem de parada e colidiu com outros veículos pelo caminho", afirmou a Pasta.
Os agentes só conseguiram interceptar o suspeito quando ele estava no bairro Montese, no cruzamento entre a rua Barão de Sobral e a Avenida João Pessoa.
Antes, as vítimas pularam do carro em movimento na tentativa de escapar do padrasto. Ele estava ferido e foi levado unidade de saúde, onde permanece sob custódia.
Ainda conforme a SSPDS, o homem foi autuado na Delegacia de Defesa da Mulher pelos crimes de "injúria, ameaça, maus tratos por submeter criança ou adolescente a vexame, ou constrangimento, e dano ao patrimônio".