Homem que tentou estuprar, manter em cárcere privado e matar a ex é preso em Eusébio

Um homem de 35 anos, não identificado formalmente, foi preso por suspeita de estuprar, manter em cárcere privado e tentar matar a ex-companheira, em Aracati, Interior do Ceará.

A prisão preventiva foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa terça-feira (3), em um imóvel no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O suspeito tentou matar a ex-companheira, de 39 anos, por não aceitar o fim do relacionamento, de acordo com a investigação coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Aracati.

O crime foi registrado no dia 16 de fevereiro deste ano, em Majorlândia, no município de Aracati. Após diligências, os policiais civis localizaram e capturaram o indivíduo.

Ele foi conduzido pelos oficiais investigadores para a Delegacia de Polícia Civil de Aracati, onde foi cumprida a ordem judicial expedida pela comarca de Aracati.

Agora, o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).