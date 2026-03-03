Em Dubai, prefeita de Aracati é impedida de retornar ao Brasil após ataques ao Irã

Roberta de Bismark, prefeita de Aracati, informou que está impossibilitada de retornar ao Brasil após o fechamento do espaço aéreo em países do Oriente Médio, provocado pelo conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O Diário do Nordeste apurou que a prefeita está em Dubai. Em vídeo no Instagram, publicado na tarde de segunda-feira (2), a gestora relatou que ficou retida em um hotel, aguardando a liberação para embarque de volta ao Brasil.

O conflito teve início no sábado (28), quando Estados Unidos e Israel lançaram bombardeios contra o território iraniano. Os ataques resultaram na morte do então líder supremo do Irã, Ali Khamenei, além de autoridades militares do país.

Em resposta, o Irã realizou ataques retaliatórios contra Israel e contra países do Oriente Médio que abrigam bases militares norte-americanas, como Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

A escalada levou ao fechamento de aeroportos na região e ao cancelamento de voos com origem e destino nos países afetados.

Prefeita tranquilizou seguidores em vídeo

Em publicação feita no Instagram na tarde de segunda-feira (2), a prefeita explicou que estava em período de férias após o Carnaval no município.

“Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho com vocês, depois de um carnaval de sucesso, que foi sucesso total na nossa cidade, eu tirei uma merecidas férias aí de 15 dias. E no retorno já para o Brasil, para voltar para o nosso querido Aracati, a gente tá num país que foi surpreendido pelo fechamento do espaço aéreo", declarou Roberta, sem revelar o nome da cidade.

No vídeo, ela ainda pontuou que está aguardando a abertura do espaço aéreo em um hotel, "tudo tranquilo, em segurança, acompanhando sempre de perto as demandas da nossa cidade, falando com todos os secretários dia a dia para saber o que é que tá acontecendo aí no Aracati"

Retomada de voos em Dubai

O Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, começou a retomar parcialmente as operações na segunda-feira (2), após permanecer fechado devido aos desdobramentos do conflito.

Considerado um dos maiores hubs de aviação do mundo, o terminal amanheceu fechado e com movimentação reduzida. O governo local informou que pousos e decolagens foram retomados de forma parcial.

Desde o início dos confrontos, outros aeroportos do Oriente Médio também suspenderam atividades, provocando cancelamentos generalizados de voos e afetando passageiros que tentavam deixar a região.