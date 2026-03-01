O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro

A estratégia da cúpula do PL sobre as eleições para o Ceará, revelada a partir de registros das anotações do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), foi bem recebida por parlamentares do partido no Ceará, que reforçaram o alinhamento a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

Contudo, uma parte da bancada foi mais cautelosa, reforçando que a decisão deve caber a direção estadual e nacional do PL, mas que ainda não foi definida. A posição é semelhante a do presidente do PL Ceará, André Fernandes, que disse "não tem nada definido" sobre a aliança com Ciro.

Oficialmente, o PL suspendeu as articulações com o ex-governador sobre as eleições de 2026. A decisão ocorreu após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamar de "precipitada" a aliança entre PL Ceará e Ciro Gomes.

O deputado federal Dr. Jaziel (PL) afirma que a suspensão foi "só um tempo para ajustar as coisas", mas que "só tem mesmo o Ciro para ganhar". "Nós estamos preparados e nós vamos ganhar o governo aqui do Estado do Ceará com o Ciro, com a direita, com os conservadores", acrescentou.

Apoio a Ciro Gomes

Já a deputada Dra. Silvana (PL) garante que "nunca houve suspensão". "A medida que foi tomada foi para por causa do constrangimento", disse em referência ao embate entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes, que ocorreu em meio ao lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará.

Veja também PontoPoder 'PL já fez que vinha e não veio duas vezes', diz Ciro sobre tentativa de unir oposição no Ceará PontoPoder Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

"A gente vê agora, com essas anotações do Flávio Bolsonaro que continua o alinhamento. Nós, do PL, precisamos fazer senador. Nós precisamos de uma força muito grande nacional e nós precisamos da força do Ciro aqui", disse.

O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) garantiu que "já está tudo acertado" sobre o apoio do PL à pré-candidatura de Ciro Gomes, restando agora apenas o próprio Ciro se "pronunciar" confirmando que irá concorrer ao Palácio da Abolição. "O que tinha de ser feito já foi feito", afirmou.

Decisão da direção e de Flávio Bolsonaro

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) preferiu não comentar a possibilidade de apoio a Ciro, reforçando que "tem que ver o que o partido vai dizer".

"Eu não sou da direção do partido, nem nacional nem estadual.(...) O partido vai tomar a posição e eu vou seguir o que o partido disser", garantiu.

Indagada sobre as anotações de Flávio Bolsonaro, a vereadora de Fortaleza Bella Carmelo comentou que são "anotações de uma reunião, toda reunião, a gente faz tantas anotações" e que, portanto, "pode ser que sim, pode ser que não" haja apoio a Ciro.

"Nós temos o líder que é Jair Messias Bolsonaro, está preso injustamente e ele nomeou Flávio como o porta-voz dele. O que Flávio falar, a gente vai seguir", reforçou.

A vereadora aproveitou para pontuar as diferenças entre os bolsonaristas e o ex-governador. "A gente sabe que Ciro não é o ideal, ele não caminhou sempre com a gente. Então, daqui para frente a nossa prioridade é aquilo que for melhor para o Ceará, aquilo que for melhor para o Brasil e com quem a gente conseguir tirar o PT", acrescentou.

Pré-candidaturas ao Senado Federal

Um dos que preferiu não se manifestar sobre o assunto foi o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André.

Pré-candidato ao Senado Federal, ele disse que "não cabe a mim falar", ao ser indagado sobre o apoio ao tucano, apesar de ter reforçado que o considera um "excelente" pré-candidato.

Sobre ser listado como um dos concorrentes ao Senado por Flávio, Alcides disse receber com "humildade e muita responsabilidade".

Veja também PontoPoder Em torno de Ciro, oposição no Ceará afunila nomes para disputar o Senado apesar de alianças incertas

"Ano passado com o presidente Bolsonaro, agora com o Flávio Bolsonaro, o Ciro também disse que gostaria de votar comigo. Então, estamos aqui para trabalhar pelo povo cearense", completou.

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), também pré-candidata ao Senado, fez a mesma referência ao presidente do PL Ceará quando indagada sobre o apoio a Ciro Gomes.

Sobre também estar na lista de Flávio Bolsonaro, a vereadora reforçou que esta "é uma candidatura real, concreta e que ganha consolidação a cada dia".

"Estive ali na lista, como de fato demonstra o que eu já venho afirmando desde o início. E também na sexta-feira estive ao lado do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, também buscando alinhamento para preparar o momento das eleições aqui no Ceará", disse.