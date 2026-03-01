O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro
Anotações de Flávio Bolsonaro indicaram aliança com o tucano para as eleições de 2026.
A estratégia da cúpula do PL sobre as eleições para o Ceará, revelada a partir de registros das anotações do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), foi bem recebida por parlamentares do partido no Ceará, que reforçaram o alinhamento a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.
Contudo, uma parte da bancada foi mais cautelosa, reforçando que a decisão deve caber a direção estadual e nacional do PL, mas que ainda não foi definida. A posição é semelhante a do presidente do PL Ceará, André Fernandes, que disse "não tem nada definido" sobre a aliança com Ciro.
Oficialmente, o PL suspendeu as articulações com o ex-governador sobre as eleições de 2026. A decisão ocorreu após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamar de "precipitada" a aliança entre PL Ceará e Ciro Gomes.
O deputado federal Dr. Jaziel (PL) afirma que a suspensão foi "só um tempo para ajustar as coisas", mas que "só tem mesmo o Ciro para ganhar". "Nós estamos preparados e nós vamos ganhar o governo aqui do Estado do Ceará com o Ciro, com a direita, com os conservadores", acrescentou.
Apoio a Ciro Gomes
Já a deputada Dra. Silvana (PL) garante que "nunca houve suspensão". "A medida que foi tomada foi para por causa do constrangimento", disse em referência ao embate entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes, que ocorreu em meio ao lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará.
"A gente vê agora, com essas anotações do Flávio Bolsonaro que continua o alinhamento. Nós, do PL, precisamos fazer senador. Nós precisamos de uma força muito grande nacional e nós precisamos da força do Ciro aqui", disse.
O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) garantiu que "já está tudo acertado" sobre o apoio do PL à pré-candidatura de Ciro Gomes, restando agora apenas o próprio Ciro se "pronunciar" confirmando que irá concorrer ao Palácio da Abolição. "O que tinha de ser feito já foi feito", afirmou.
Decisão da direção e de Flávio Bolsonaro
O deputado estadual Carmelo Neto (PL) preferiu não comentar a possibilidade de apoio a Ciro, reforçando que "tem que ver o que o partido vai dizer".
"Eu não sou da direção do partido, nem nacional nem estadual.(...) O partido vai tomar a posição e eu vou seguir o que o partido disser", garantiu.
Indagada sobre as anotações de Flávio Bolsonaro, a vereadora de Fortaleza Bella Carmelo comentou que são "anotações de uma reunião, toda reunião, a gente faz tantas anotações" e que, portanto, "pode ser que sim, pode ser que não" haja apoio a Ciro.
"Nós temos o líder que é Jair Messias Bolsonaro, está preso injustamente e ele nomeou Flávio como o porta-voz dele. O que Flávio falar, a gente vai seguir", reforçou.
A vereadora aproveitou para pontuar as diferenças entre os bolsonaristas e o ex-governador. "A gente sabe que Ciro não é o ideal, ele não caminhou sempre com a gente. Então, daqui para frente a nossa prioridade é aquilo que for melhor para o Ceará, aquilo que for melhor para o Brasil e com quem a gente conseguir tirar o PT", acrescentou.
Pré-candidaturas ao Senado Federal
Um dos que preferiu não se manifestar sobre o assunto foi o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André.
Pré-candidato ao Senado Federal, ele disse que "não cabe a mim falar", ao ser indagado sobre o apoio ao tucano, apesar de ter reforçado que o considera um "excelente" pré-candidato.
Sobre ser listado como um dos concorrentes ao Senado por Flávio, Alcides disse receber com "humildade e muita responsabilidade".
"Ano passado com o presidente Bolsonaro, agora com o Flávio Bolsonaro, o Ciro também disse que gostaria de votar comigo. Então, estamos aqui para trabalhar pelo povo cearense", completou.
A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), também pré-candidata ao Senado, fez a mesma referência ao presidente do PL Ceará quando indagada sobre o apoio a Ciro Gomes.
Sobre também estar na lista de Flávio Bolsonaro, a vereadora reforçou que esta "é uma candidatura real, concreta e que ganha consolidação a cada dia".
"Estive ali na lista, como de fato demonstra o que eu já venho afirmando desde o início. E também na sexta-feira estive ao lado do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, também buscando alinhamento para preparar o momento das eleições aqui no Ceará", disse.