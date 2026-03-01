Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro

Anotações de Flávio Bolsonaro indicaram aliança com o tucano para as eleições de 2026.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 22:13)
PontoPoder
Homem de cabelos grisalhos e camisa clara aponta para a frente durante evento político; ao fundo, painel azul com logotipo do partido e um tucano estilizado em verde e amarelo.
Legenda: Conversas entre o PL Ceará e Ciro Gomes estão suspensas desde dezembro, mas cenário pode mudar com divulgação de anotações de Flávio Bolsonaro.
Foto: Thiago Gadelha.

A estratégia da cúpula do PL sobre as eleições para o Ceará, revelada a partir de registros das anotações do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), foi bem recebida por parlamentares do partido no Ceará, que reforçaram o alinhamento a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará

Contudo, uma parte da bancada foi mais cautelosa, reforçando que a decisão deve caber a direção estadual e nacional do PL, mas que ainda não foi definida. A posição é semelhante a do presidente do PL Ceará, André Fernandes, que disse "não tem nada definido" sobre a aliança com Ciro. 

Oficialmente, o PL suspendeu as articulações com o ex-governador sobre as eleições de 2026. A decisão ocorreu após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamar de "precipitada" a aliança entre PL Ceará e Ciro Gomes. 

O deputado federal Dr. Jaziel (PL) afirma que a suspensão foi "só um tempo para ajustar as coisas", mas que "só tem mesmo o Ciro para ganhar". "Nós estamos preparados e nós vamos ganhar o governo aqui do Estado do Ceará com o Ciro, com a direita, com os conservadores", acrescentou. 

Apoio a Ciro Gomes

Já a deputada Dra. Silvana (PL) garante que "nunca houve suspensão". "A medida que foi tomada foi para por causa do constrangimento", disse em referência ao embate entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes, que ocorreu em meio ao lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

'PL já fez que vinha e não veio duas vezes', diz Ciro sobre tentativa de unir oposição no Ceará

teaser image
PontoPoder

Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

"A gente vê agora, com essas anotações do Flávio Bolsonaro que continua o alinhamento. Nós, do PL, precisamos fazer senador. Nós precisamos de uma força muito grande nacional e nós precisamos da força do Ciro aqui", disse. 

O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) garantiu que "já está tudo acertado" sobre o apoio do PL à pré-candidatura de Ciro Gomes, restando agora apenas o próprio Ciro se "pronunciar" confirmando que irá concorrer ao Palácio da Abolição. "O que tinha de ser feito já foi feito", afirmou.

Decisão da direção e de Flávio Bolsonaro

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) preferiu não comentar a possibilidade de apoio a Ciro, reforçando que "tem que ver o que o partido vai dizer". 

"Eu não sou da direção do partido, nem nacional nem estadual.(...) O partido vai tomar a posição e eu vou seguir o que o partido disser", garantiu.

Indagada sobre as anotações de Flávio Bolsonaro, a vereadora de Fortaleza Bella Carmelo comentou que são "anotações de uma reunião, toda reunião, a gente faz tantas anotações" e que, portanto, "pode ser que sim, pode ser que não" haja apoio a Ciro. 

"Nós temos o líder que é Jair Messias Bolsonaro, está preso injustamente e ele nomeou Flávio como o porta-voz dele. O que Flávio falar, a gente vai seguir", reforçou.

A vereadora aproveitou para pontuar as diferenças entre os bolsonaristas e o ex-governador. "A gente sabe que Ciro não é o ideal, ele não caminhou sempre com a gente. Então, daqui para frente a nossa prioridade é aquilo que for melhor para o Ceará, aquilo que for melhor para o Brasil e com quem a gente conseguir tirar o PT", acrescentou.

Pré-candidaturas ao Senado Federal

Um dos que preferiu não se manifestar sobre o assunto foi o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André. 

Pré-candidato ao Senado Federal, ele disse que "não cabe a mim falar", ao ser indagado sobre o apoio ao tucano, apesar de ter reforçado que o considera um "excelente" pré-candidato. 

Sobre ser listado como um dos concorrentes ao Senado por Flávio, Alcides disse receber com "humildade e muita responsabilidade". 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em torno de Ciro, oposição no Ceará afunila nomes para disputar o Senado apesar de alianças incertas

"Ano passado com o presidente Bolsonaro, agora com o Flávio Bolsonaro, o Ciro também disse que gostaria de votar comigo. Então, estamos aqui para trabalhar pelo povo cearense", completou. 

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), também pré-candidata ao Senado, fez a mesma referência ao presidente do PL Ceará quando indagada sobre o apoio a Ciro Gomes.

Sobre também estar na lista de Flávio Bolsonaro, a vereadora reforçou que esta "é uma candidatura real, concreta e que ganha consolidação a cada dia". 

"Estive ali na lista, como de fato demonstra o que eu já venho afirmando desde o início. E também na sexta-feira estive ao lado do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, também buscando alinhamento para preparar o momento das eleições aqui no Ceará", disse. 

Assuntos Relacionados
Homem de cabelos grisalhos e camisa clara aponta para a frente durante evento político; ao fundo, painel azul com logotipo do partido e um tucano estilizado em verde e amarelo.
PontoPoder

O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro

Anotações de Flávio Bolsonaro indicaram aliança com o tucano para as eleições de 2026.

Luana Barros
Há 19 minutos
Foto de Paulo George de Souza Saraiva.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Choró?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Homem de barba e camisa preta é cercado por pessoas e celulares durante entrevista em meio a uma multidão em área urbana; ao fundo, apoiadores vestem camisetas amarelas com a frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e há prédios altos e um trio elétrico na rua.
PontoPoder

André Fernandes desconversa sobre apoio de Flávio Bolsonaro a Ciro Gomes: 'nada definido'

Nas anotações do senador e pré-candidato à presidência, Ciro aparece como pré-candidato a governador do Ceará.

Luana Barros
01 de Março de 2026
Pessoas com a blusa da seleção brasileira, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidas na Praça Portugal, em Fortaleza.
PontoPoder

Manifestantes se reúnem na Praça Portugal, em Fortaleza, contra Lula e ministros do STF

Ato contou com a presença de parlamentares da direita, de partidos como PL, União Brasil e PSDB.

Gabriela Custódio e Luana Barros
01 de Março de 2026
Foto de Sabrina Morais Lopes.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Foto de SOLANGE CAMPELO.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Potiretama?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
bolsonaro e michelle ao lado semblante serio.
PontoPoder

Bolsonaro escreve carta na prisão dizendo lamentar ataques à esposa Michelle

A carta foi exposta nas redes sociais neste domingo (1º)

Redação
01 de Março de 2026
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores

Parlamentar faz tratamento desde agosto de 2020 quando foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin (LNH), um tipo de câncer.

Redação
01 de Março de 2026
Urna eletrônica com dígitos de 0 a 9, botão de
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama vão às urnas neste domingo (1º); saiba quem são os candidatos

Os mandatos dos novos chefes municipais ficarão vigentes até 31 de dezembro de 2028.

Milenna Murta*
01 de Março de 2026
Montagem de fotos. Na primeira, Eunício Oliveira e Camilo Santana estão abraçados, e na segunda foto Elmano de Freitas discursa com um microfone na mão.
PontoPoder

De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano

Convenção municipal do MDB em Fortaleza reforçou os laços entre o grupo político do MDB e do PT no Ceará.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Encontro ocorreu em evento neste sábado (28).
PontoPoder

Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Ministro da Educação e senador da República participaram da solenidade de inauguração de uma escola em tempo integral em Pindoretama.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Giordanna Mano ao lado do marido, Junior Mano.
PontoPoder

Esposa de Júnior Mano vai se filiar ao PRD e deve buscar vaga de deputada federal

O deputado federal Júnior Mano planeja disputar o Senado Federal. Ele conta com o apoio do senador Cid Gomes.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
PontoPoder

Lula deve voltar ao Ceará em abril para inaugurar ITA, diz Camilo

Presidente fará a entrega da primeira etapa do campus, cujas obras começaram em 2024.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
28 de Fevereiro de 2026
Encontros do MDB e do PSD com vereadores de Fortaleza.
PontoPoder

Partidos reforçam estratégia em Fortaleza em cálculo de forças pelo peso do eleitorado

Capital também é o centro da polarização que pode dar o tom da disputa entre a base governista e a oposição.

Marcos Moreira
28 de Fevereiro de 2026
PontoPoder

Após Cid Gomes falar em distanciamento, Camilo Santana alega agenda agitada e diz ‘somos irmãos’

A declaração de Camilo responde à fala do senador, que afirmou que a relação entre ele e o ministro não está abalada, mas é pouco próxima.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
28 de Fevereiro de 2026
Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece.
PontoPoder

Alece atrasa designação de comissões à espera da janela partidária e concentra matérias na diretoria

Assembleia Legislativa tem priorizado a votação de mensagens do Governo do Ceará em regime de urgência.

Marcos Moreira
28 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio do ex-prefeito de Aracoiaba, Edim Oliveira. Ele é um homem de pele clara, cabelos curtos e castanhos, e veste uma camisa polo verde escura. Ele olha para o lado com uma expressão séria. Ao fundo, de forma levemente desfocada, aparecem outras pessoas e estruturas de um evento ao ar livre.
Wagner Mendes

Edim Oliveira, ex-prefeito irmão de Wesley Safadão recupera direitos políticos

Político era prefeito de Aracoiaba e teve o mandato cassado pela Câmara Municipal.

Wagner Mendes
28 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes em um retrato. Ele olha para o horizonte. O politico veste um paletó azul e usa uma gravata vermelha.
PontoPoder

Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

O tucano criticou a postura do ex-aliado e reafirmou que o ministro será o candidato ao Governo do Ceará.

Igor Cavalcante
27 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes ao lado de aliados na Alece. Ele gesticula enquanto concede entrevista coletiva.
PontoPoder

'PL já fez que vinha e não veio duas vezes', diz Ciro sobre tentativa de unir oposição no Ceará

O político comentou sobre anotações feitas por Flávio Bolsonaro que citam o ex-governador cearense como candidato ao Governo do Estado.

Igor Cavalcante
27 de Fevereiro de 2026
O governador do Ceará, Elmano de Freitas, à esquerda, e o senador Cid Gomes, à direita, posam sorridentes lado a lado em um ambiente institucional. Elmano veste uma camisa de mangas curtas clara e calça social, enquanto Cid Gomes usa uma camisa social azul de mangas compridas e segura um tablet. Ao fundo, vê-se um sofá cinza e quadros emoldurados na parede.
Wagner Mendes

Governador Elmano almoça com Cid Gomes e reafirma união eleitoral para outubro

A publicação tenta espantar supostas desconfianças na postura do senador para a eleição.

Wagner Mendes
27 de Fevereiro de 2026