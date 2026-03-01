Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Choró?

A chapa composta por Paulo George (PSB) e Cimar Ribeiro (PSB) venceu a eleição suplementar para a Prefeitura de Choró, neste domingo (1º). Ao todo, duas candidaturas disputavam o executivo municipal.

Concorreu a eleição, o candidato a prefeito Antônio Delmiro (Federação BRASIL DA ESPERANÇA - PT/PC do B/PV/33 - MOBILIZA) e sua candidata a Vice-prefeita: Ana Íris (PT).

Em Choró, o prefeito eleito, Bebeto Queiroz (PSB), foi preso pouco depois das eleições e sequer tomou posse. Ele está foragido desde 2024, enquanto o vice-prefeito eleito, Bruno Jucá, foi afastado.

Com isso, o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo George Saraiva, o "Paulinho" (PSB), foi empossado como prefeito interino. Paulo George se candidatou nessas eleições suplementares e concorreu ao lado de com Antônio Delmiro (PT).

Eleições suplementares no Ceará

No Ceará, eleitoras e eleitores dos municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá voltaram às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, 24.047 eleitores e eleitoras estavam aptos a participar dos pleitos. Do quantitativo, 11.527 são de Choró, 5.647 de Potiretama e 6.873 de Senador Sá.

Os juízes eleitorais Welithon Alves de Mesquita, em Choró; Isaac Dantas Bezerra Braga, em Potiretama; e Guido de Freitas Bezerra, em Senador Sá foram os encarregados da coordenação dessas eleições.

Os horários e as normas foram os mesmos dos demais pleitos, com a votação iniciando às 8 horas e seguindo até às 17 horas. Brasileiros moradores dos municípios que sejam alfabetizados e tenham entre 18 e 70 anos têm a obrigação de exercer o voto.