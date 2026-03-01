Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) foi internado nesse sábado (28) após sofrer uma crise de dores intensas. O parlamentar, que já enfrentava a reincidência de um linfoma não-Hodgkin (LNH), precisou buscar a emergência hospitalar apenas duas horas após gravar um vídeo para seus seguidores informando que o tratamento passaria a exigir um novo período de internação.

A previsão era de que ele fosse para o hospital neste domingo (1º), o que precisou ser adiantado por conta do quadro.

No desabafo compartilhado em suas redes sociais, Reginauro caminha pela Beira-Mar de Fortaleza enquanto revela que, apesar do acompanhamento médico constante, os exames recentes mostraram que a enfermidade não retrocedeu como esperado.

"A doença deu uma avançada, está agindo na minha medula, mesmo com a medicação, e a recomendação é que eu volte para o hospital", afirmou o deputado.

Demonstrando sua fé, o parlamentar destacou que o controle da situação está além de seus esforços pessoais.

"Eu vou fazer [o tratamento] porque não depende de mim agora, depende da ciência, e acima de tudo, depende dele, depende de Deus. É dele que partirá a decisão final de quanto tempo mais ele quer que eu viva nesse mundo", declarou.

Nas redes sociais, ele ainda pediu o apoio dos seguidores. "Se você crê em Deus, some às minhas, as suas orações e sigamos juntos para mais uma vitória".

Veja a postagem:

Relembre o histórico da doença

Sargento Reginauro faz tratamento de câncer desde agosto de 2020, quando recebeu o primeiro diagnóstico de linfoma não-Hodgkin, ainda durante sua campanha para vereador de Fortaleza. Naquela ocasião, o tratamento foi agressivo, envolvendo cinco ciclos de quimioterapia e um transplante de medula óssea.

Em janeiro de 2021, após a "pega" da medula, o deputado foi considerado curado e retomou suas atividades legislativas na Câmara Municipal em maio do mesmo ano. No entanto, em janeiro de 2025, a equipe médica, liderada pela hematologista Diana Jorge Pires, identificou um novo nódulo, confirmando o retorno da doença.

Até então, a expectativa era de que Reginauro realizasse um tratamento por via oral, sem a necessidade de afastamento de suas funções na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Contudo, com o avanço da doença e o surgimento de crises agudas de dor, o internamento tornou-se indispensável para a continuidade da assistência médica.