Eleição suplementar em Senador Sá é temporariamente suspensa pelo TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu temporariamente a eleição suplementar prevista para ocorrer no município de Senador Sá, na Região Metropolitana de Sobral (RMS). A decisão foi deferida pelo ministro e relator do processo, Ricardo Villas Bôas Cueva, na quarta-feira (25), após recurso da defesa.

Em novembro de 2025, o então prefeito Bel Júnior (PP) e a então vice-prefeita Maria Costa (PP) tiveram seus mandatos cassados por abuso de poder político e econômico, após irregularidades em um evento municipal realizado pelos políticos.

No pedido, a defesa pontuou ter havido violações em dispositivos legais, alegando que:

O Tribunal não respeitou o intervalo mínimo de 24 horas entre publicação da pauta e a sessão de julgamento dos embargos de declaração;

A Corte de origem não sanou as omissões e contradições indicadas nos declaratórios;

Não se caracterizou o alegado abuso de poder quanto ao evento.

"O evento questionado é tradicional na cidade, possui natureza privada e colaborativa, foi custeado pelos próprios participantes, sem uso de verbas públicas ou de campanha. Nele, não houve comício, discursos nem pedidos de votos vinculados às apresentações artísticas", justificou a defesa no documento oficial.

Além de Senador Sá, Choró e Potiretama também tiveram seus chefes executivos cassados e terão eleições suplementares neste domingo (1º).

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.