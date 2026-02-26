Alceu Valença receberá Título de Cidadão Fortalezense; entenda

Natural de São Bento do Una e morador tradicional do Centro Histórico de Olinda, ambas cidades localizadas em Pernambuco, o músico Alceu Valença será declarado Cidadão Fortalezense, após um decreto legislativo, que concede a honraria, ter sido aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta quinta-feira (26).

O Título de Cidadão Honorário de Fortaleza, segundo o regramento do Legislativo da capital, é concedido “a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao povo de Fortaleza ou que se tenham destacado no Município pela atuação exemplar da vida pública e particular”.

O autor da proposta aprovada, vereador Gabriel Aguiar (Psol), justificou que o artista homenageado tem uma trajetória pessoal e profissional que “mantém relação contínua, duradoura e significativa com a cidade de Fortaleza”.

“Ao longo de décadas, Alceu Valença estabeleceu forte vínculo com Fortaleza, cidade na qual realizou atividades recorrentes, mantendo presença constante em eventos públicos, espaços comunitários e iniciativas voltadas à valorização da cultura nordestina e da identidade popular”, disse um trecho da matéria.

Aguiar defendeu que a atuação de Alceu contribui para a difusão da cultura nordestina como patrimônio social. O autor do decreto legislativo também pontuou que o trabalho do pernambucano colabora com o fortalecimento de valores ligados à diversidade cultural, à memória coletiva e à afirmação das identidades regionais.

“Sua trajetória dialoga diretamente com Fortaleza enquanto cidade plural, criativa e marcada pela centralidade da cultura popular em sua vida social”, continuou o parlamentar na justificativa para a concessão do Título de Cidadão.

Carreira de Alceu Valença

Alceu Valença é cantor, compositor, instrumentista e advogado. Autor de sucessos como “La Belle De Jour”, “Anunciação”, “Como Dois Animais” e “Morena Tropicana”, ele é conhecido por fusões do rock com ritmos nordestinos tradicionais, como o baião, o coco, o frevo e a toada.

Nasceu em 1946, no agreste pernambucano, e passou a se envolver com a música ainda na infância, por meio do contato que estabeleceu com cantadores de feira que tocavam em sua cidade. Sua carreira profissional teve início em 1968, com o show “Erosão: a Cor e o Som”.

Ele gravou em 1976, com o também pernambucano Geraldo Azevedo, um disco que reuniu canções de ambos e parcerias criadas especialmente para o repertório do álbum. A produção de estreia é tida como a porta de entrada para outros artistas nordestinos que se firmaram no decorrer daquela década, como os cearenses Fagner e Belchior.

Alceu é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Durante a juventude, também estudou por um curto período em Harvard (EUA) — onde, segundo sua biografia, participou de uma reunião dos Panteras Negras e tocou violão em praças, sendo descrito por um jornal como o “Bob Dylan brasileiro”.

O músico inicia em março uma turnê nacional, intitulada “80 Girassóis”, que celebra sua entrada na classe dos octogenários. Fortaleza é uma das nove cidades que receberão apresentações do artista. Na capital alencarina, o show acontecerá no dia 23 de maio, no Centro de Formação Olímpica, no bairro Castelão.