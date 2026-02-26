Condenado pelo caso Marielle, Domingos Brazão recebeu mais de R$ 3,5 milhões desde o crime
Pagamentos vinham do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) mesmo após ele ser preso.
Domingos Brazão, condenado junto do irmão, Chiquinho Brazão, pela morte da ex-vereadora Marielle Franco, nessa quinta-feira (25), recebeu mais de R$ 3,5 milhões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) desde o crime, em 2018.
Os dados foram coletados pelo jornal O Globo a partir de informações disponíveis no Portal da Transparência do TCE. A quantia milionária está dividida entre salário, benefícios e adicionais sobre o tempo de serviço.
Brazão recebeu milhões enquanto estava preso
Apesar de estar preso desde março de 2024, Brazão continuou a receber a remuneração de conselheiro, chamada de subsídio, referente a R$ 41.845,98 mensais.
Os triênios, um adicional por tempo de serviço, também passaram a ser pagos a Brazão em junho de 2025, quando ele já estava em restrição. O valor acumulado é de aproximadamente R$ 8.369,10.
O ex-conselheiro ainda recebia alguns benefícios, como um auxílio-educação mensal fixado em R$ 1.747,42, por ter uma filha em idade escolar. Essa verba é repassada a dependentes de servidores e membros da corte até os 24 anos de idade.
Além disso, Brazão recebe um auxílio saúde no valor de R$ 2.471,18 para desembolsos com planos médico e odontológico.
Vale lembrar que, antes do crime, em 2017, o ex-conselheiro estava afastado do cargo devido a uma investigação da Polícia Federal que mirou um esquema de propina envolvendo membros do TCE-RJ. Estima-se que até 20% dos contratos com órgãos públicos para autoridades públicas foram desviados.
Irmãos Brazão foram os mandantes do crime
Conforme a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, réu confesso de fazer os disparos de arma de fogo contra Marielle e Anderson, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa foram os mandantes do crime.
O ex-chefe da PC teria sido responsável pelos preparativos para a execução do assassinato. Já Ronald é acusado de monitorar a rotina da vereadora e repassar as informações para o grupo. Robson Calixto, por sua vez, teria entregue a arma utilizada no crime para Ronnie.