'Não estamos com receio de nenhum adversário, o nome é o de menos', diz Elmano sobre eleição de 2026

O governador Elmano de Freitas (PT) minimizou a possível chapa oposicionista que deve enfrentá-lo na disputa pelo Governo do Ceará em outubro deste ano. Em visita a Brasília para cumprir agendas oficiais nesta segunda-feira (23), o petista afirmou não temer qualquer adversário e disse confiar na própria gestão para buscar a reeleição.

“Quem vai decidir é o povo cearense, não estamos com receio de nenhum adversário. Sabemos o que temos realizado no Ceará e o que estamos entregando, vai ser uma disputa de projetos e tenho convicção de que o povo cearense irá reconhecer tudo que está sendo feito no Ceará para melhoria das diversas políticas públicas, o nome é o de menos”, disse ao ser questionado sobre uma eventual candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

O nome do tucano tem se consolidado como ponto de convergência de grande parte da oposição no Estado. Embora ainda não tenha confirmado pré-candidatura, o ex-ministro vem fazendo movimentos na direção de liderar uma chapa para enfrentar o grupo governista.

Forças políticas

Ciro reúne apoio de aliados históricos, como os ex-prefeitos José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil), além de antigos adversários, como o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil). Setores bolsonaristas no Ceará também passaram a defender o nome do ex-ministro, entre eles o deputado federal André Fernandes (PL).

Elmano aposta em repetir o desempenho eleitoral de 2022, quando foi eleito ainda no primeiro turno. O governador mantém ampla base de apoio, com partidos como PSB, MDB e PSD, além de alinhamento com a Prefeitura de Fortaleza, comandada por Evandro Leitão (PT), e com o Governo Federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele tem ainda o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), como principal fiador político da candidatura à reeleição.