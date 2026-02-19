Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Dino reitera decisão e proíbe novas leis ou atos que criem "penduricalhos"

Segundo o ministro, a decisão visa a “esclarecer e complementar” a decisão liminar do último dia 5.

Escrito por
Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Ministro Dino fala ao microfone.
Legenda: Em nova decisão, ministro do STF complementa regras sobre penduricalhos.
Foto: Gustavo Moreno/STF.

Em uma decisão complementar proferida nesta quinta-feira (19), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu a publicação e a aplicação de novas leis sobre o pagamento a servidores públicos de parcelas remuneratórios e indenizatórias que ultrapassem o Teto Constitucional, os chamados “penduricalhos”. 

“Essa determinação vale inclusive para a edição de novos atos normativos pelos Poderes ou órgãos constitucionalmente autônomos”, destacou o ministro.

Segundo ele, a decisão visa a “esclarecer e complementar” a decisão liminar do último dia 5, quando o ministro determinou a suspensão de pagamentos realizados sem previsão legal expressa.  

A decisão estende o bloqueio dos pagamentos também ao reconhecimento de supostos direitos retroativos que não eram pagos até a data da liminar original.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Entenda a investigação do STF a servidores da Receita em caso de vazamento de dados de ministros

teaser image
PontoPoder

Prefeitura no Ceará reduz em 30% o salário do prefeito, vice, secretários e comissionados

Além disso, mantém o prazo de 60 dias para “todos os órgãos publicarem as verbas remuneratórias e indenizatórias que despendem, com a indicação específica das leis que as fundamentam”, ou da norma que as legitimam, no caso de ato infralegal. 

A medida se aplica a instituições federais, estaduais e municipais que, na prática, deverão publicar e dar publicidade à folha de pagamento detalhada de seus servidores.

Na liminar do último dia 5, Dino já tinha destacado que, “para quem manuseia dinheiro público”, “não bastam expressões genéricas como: “direitos eventuais”; “direitos pessoais”; “indenizações”; “remuneração paradigma”, entre outras constantes de Portais de Transparência”, que devem ser substituídas por indicações precisas que permitam o controle sobre os gastos públicos. 

Teto Constitucional

A determinação ocorre no âmbito de uma ação que contesta o pagamento de verbas a agentes públicos que elevam os vencimentos mensais a patamares superiores ao teto máximo do funcionalismo, atualmente de R$ R$ 46.366,19 (valor que corresponde ao subsídio pago aos ministros do STF).  

Em sua mais recente manifestação, tornada pública esta manhã, Dino e sua assessoria reproduzem argumentos jurídicos segundo os quais a ausência de uma lei nacional sobre o tema, conforme exigido pela Emenda Constitucional nº 135/2024, impede que órgãos e poderes autônomos criem gratificações ou indenizações por conta própria.

O caso agora segue para o referendo do Plenário do STF, que deve apreciar a questão no próximo dia 25, quando já estava agendada a votação da liminar inicial.

“No tocante aos agravos e embargos interpostos, aguarde-se a apreciação quanto ao referendo da liminar pelo Plenário do STF, quando serão estabelecidos os contornos da tutela liminar antes deferida e agora complementada”, decretou Dino.

Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa
PontoPoder

Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa

A transmissão acontece nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
Há 1 hora
Ministro Dino fala ao microfone.
PontoPoder

Dino reitera decisão e proíbe novas leis ou atos que criem "penduricalhos"

Segundo o ministro, a decisão visa a “esclarecer e complementar” a decisão liminar do último dia 5.

Agência Brasil
Há 1 hora
Foto aérea da cidade de Iguatu, na região Centro Sul do Ceará.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará reduz em 30% o salário do prefeito, vice, secretários e comissionados

Servidores que recebem um salário mínimo e professores temporários não serão impactados pelo corte.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Três pontos para entender por que o pós-carnaval marca o início das definições na eleição 2026
Inácio Aguiar

Três pontos para entender por que o pós-carnaval marca o início das definições na eleição 2026

Pauta legislativa, desincompatibilizações e janela partidária definem o cenário que vai se consolidar no segundo semestre.

Inácio Aguiar
19 de Fevereiro de 2026
Deputada do Ceará critica desfile sobre Lula e casais LGBT+: 'Família cristã que perpetua a espécie’
PontoPoder

Deputada do Ceará critica desfile sobre Lula e casais LGBT+: 'Família cristã que perpetua a espécie’

Dra. Silvana (PL) repercutiu o desfile carnavalesco da Acadêmicos de Niterói, em discurso na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
19 de Fevereiro de 2026
Fotos de agendas do senador Cid Gomes (PSB) e do prefeito Naumi Amorim (PSD) durante o carnaval.
PontoPoder

Carnaval da política cearense teve visita de Cid a aliados e articulações no PSD

Agendas expõem movimentações visando alianças para as eleições gerais de 2026.

Marcos Moreira
18 de Fevereiro de 2026
Projeto da nova Câmara Municipal de Fortaleza prevê 'bairro cívico' e terá regras do Iphan a cumprir
PontoPoder

Projeto da nova Câmara Municipal de Fortaleza prevê 'bairro cívico' e terá regras do Iphan a cumprir

Com previsão de entrega para os próximos quatro anos, há um investimento de R$ 70 milhões nas obras.

Milenna Murta* e Bruno Leite
18 de Fevereiro de 2026
Fachada da sede da Superintendência da Receita Federal. Imagem feita de baixo para cima, com visão também do céu do local em segundo plano.
PontoPoder

Entenda a investigação do STF a servidores da Receita em caso de vazamento de dados de ministros

Em nota, a Receita Federal informou que pode identificar eventuais irregularidades e responsabilizar os envolvidos.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Ministro Alexandre de Moraes é um homem careca e veste uma toga preta. Imagem usada em matéria sobre vazamento de dados sensíveis dos ministros do STF e seus familiares.
PontoPoder

Operação da PF investiga vazamento de informações sigilosas de ministros do STF e familiares

Logo após a ação, a Receita Federal admitiu oficialmente que houve desvios no acesso aos dados.

Redação e Agência Brasil
17 de Fevereiro de 2026
Imagem aérea de Congresso, com diversos parlamentares em pé em sessão, trajando roupas formais. Na frente, em telões a esquerda e a direita, há bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Caso Orelha leva à criação de 50 projetos de lei no Congresso Nacional

As propostas mais comuns são de aumento da pena de maus-tratos na Lei de Crimes Ambientais e alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Milenna Murta*
17 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados lotado, com parlamentares e autoridades em pé durante uma sessão solene. Ao fundo, o painel verde e amarelo do plenário e telões exibindo a cerimônia.
PontoPoder

Problemas com emendas parlamentares só serão solucionados com fim da polarização, diz pesquisador

O PontoPoder entrevista Rafael Barros Barbosa, professor de Economia Aplicada da UFC e pesquisador do FGV IBRE.

Luana Barros
16 de Fevereiro de 2026
Foto da Margem Esquerda do Rio Acaraú, em Sobral.
PontoPoder

Via concursos ou seleções, empregos públicos giram a 'roda da economia' em municípios do Ceará

Especialistas apontam quais os impactos da ocupação de cargos nas gestões municipais para os setores econômicos locais.

Bruno Leite
15 de Fevereiro de 2026
Lucas Pinheiro está vestindo roupas de inverno e bandeira verde e amarela segura uma medalha de ouro olímpica e a leva à boca, usando luvas esportivas brancas e um gorro preto. Imagem usada em matéria onde Lula parabeniza atleta pela conquista.
PontoPoder

Lula celebra 1º ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Sempre na história'

Presidente exaltou feito do brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Representantes do Governo do Ceará e da Faec posam para foto juntos.
PontoPoder

Governo e Faec articulam ações para enfrentar a estiagem no Sertão Central e Vale do Jaguaribe

Foram definidas a perfuração de poços e a disponibilização de combustível para prefeituras apoiarem produtores rurais.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, lado a lado, sorrindo. Lula, à esquerda, segura um microfone e veste um terno azul-marinho com camisa azul clara. Alckmin, à direita, veste terno azul-marinho, camisa branca e gravata lilás. Ao fundo, outras pessoas aparecem desfocadas em um ambiente com painéis verdes.
PontoPoder

Qual o histórico e o que está em jogo na escolha do candidato a vice-presidente da República?

De FHC a Lula, a trajetória das chapas presidenciais mostra que a vice-presidência ocupa lugar estratégico no desenho do poder e na estabilidade do governo.

Beatriz Matos, de Brasília
14 de Fevereiro de 2026
Retrato do ex-prefeito José Giuvan Pires Nunes.
PontoPoder

Morre José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama, aos 73 anos

Empresário comandou o município do interior do Ceará entre 2004 e 2012.

Marcos Moreira
13 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram a fachada Prefeitura de Caridade e a prefeita de Caridade, Simone Tavares.
PontoPoder

Mesmo com cobrança do MP, salário de servidores contratados da Prefeitura de Caridade segue atrasado

Município do Ceará quitou apenas remuneração de concursados e comissionados.

Marcos Moreira
13 de Fevereiro de 2026
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Inácio Aguiar

De olho na eleição, Lula prioriza estados-chave do Nordeste no Carnaval

Presidente vai a Recife e Salvador com um olho na folia e o outro no embate eleitoral que se aproxima.

Inácio Aguiar
13 de Fevereiro de 2026
André Mendonça ministro do STF.
PontoPoder

André Mendonça é o novo relator do caso Master

A nova distribuição foi realizada após reunião dos dez ministros do STF.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Ministro Dias Toffoli.
PontoPoder

Dias Toffoli deixa relatoria do caso Master

A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros do STF.

Bergson Araujo Costa
12 de Fevereiro de 2026