Prefeitura no Ceará reduz em 30% o salário do prefeito, vice, secretários e comissionados

A Prefeitura de Iguatu, na região Centro Sul do Ceará, decretou a redução de 30% dos salários do prefeito Roberto Filho (PSDB), do vice-prefeito Francisco das Frutas (PSDB), de secretários municipais e servidores comissionados. A medida será válida por 90 dias e foi uma decisão do próprio chefe do Executivo.

A medida começou a valer em fevereiro de 2026, segundo a gestão. Pela redução em 30%, por exemplo, a remuneração do prefeito Roberto Filho passará de R$ 15,9 mil para R$ 11,13 mil mensais, em valores brutos, conforme o portal da Prefeitura.

Servidores que recebem um salário mínimo e professores temporários não serão impactados pelo corte. Já na área da Saúde, a medida será tomada de forma pontual, "obedecendo critérios específicos, sem impacto no funcionamento dos serviços e no atendimento à população", segundo a gestão municipal.

Em retorno ao PontoPoder, a Prefeitura de Iguatu indicou que a iniciativa faz parte de um "processo de reorganização financeira", com o objetivo de equilibrar as contas do Município. Contudo, a gestão não informou a economia de recursos esperada a partir do corte salarial.

'GRAVE SITUAÇÃO FINANCEIRA'

A Prefeitura de Iguatu alega que a redução faz parte de um esforço para enfrentar a “grave situação financeira” nas contas do Município. De acordo com o Executivo, Roberto Filho teria encontrado uma dívida acumulada de mais de R$ 400 milhões e com apenas R$ 2,3 milhões disponíveis em caixa no primeiro ano do mandato.

“Somente em 2025, o município foi obrigado pela Justiça a desembolsar R$ 25 milhões para quitar precatórios relacionados a desapropriações de terrenos, herdados de gestões anteriores. O prefeito conseguiu renegociar outros R$ 40 milhões em precatórios e assumiu outras responsabilidades financeiras acumuladas ao longo dos últimos anos” Nota da gestão de Roberto Filho (PSDB)

“Essa redução é, portanto, mais um passo no processo de reorganização financeira da Prefeitura de Iguatu, em meio ao desafio de manter os serviços públicos e manter a capacidade de investimento no município”, finaliza.