Vereador de Tejuçuoca, no Interior do CE, é preso por suspeita de homicídio

O parlamentar também é suspeito de integrar organização criminosa.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:19)
Plenário da Câmara Municipal de Tejuçuoca.
Legenda: A Casa Legislativa está de recesso e deve retomar os trabalhos apenas na próxima sexta-feira (13).
Foto: Reprodução/Instagram.

Um vereador de Tejuçuoca, no Interior do Ceará, foi preso nessa sexta-feira (6), suspeito de cometer um homicídio. O nome do parlamentar não foi divulgado e não foram dadas informações sobre a vítima.

O mandado de prisão temporária contra ele foi cumprido pela Polícia Civil, através do Departamento de Polícia do Interior Norte, junto ao Ministério Público do Estado (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da 1ª Promotoria de Justiça de Itapajé.

Na operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra outros investigados.

Até o fechamento desta matéria, a Câmara Municipal de Tejuçuoca não havia se manifestado publicamente sobre o caso. A Casa Legislativa está em recesso e só deve retomar os trabalhos na próxima sexta-feira (13).

Organização criminosa

Segundo o MPCE, que divulgou as informações, as medidas foram cumpridas com base em elementos colhidos ao longo de investigações que apontam a participação dos suspeitos no assassinato.

O inquérito também indica um possível envolvimento do grupo com uma organização criminosa — mas não disse qual.

"Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas diligências em endereços vinculados aos investigados, com o objetivo de recolher novos elementos probatórios e apreender materiais de interesse da investigação", informou o órgão.

