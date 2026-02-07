Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte
Parlamentares prestigiam ex-ministro em meio a racha interno do partido.
Os deputados estaduais Alcides Fernandes e Dra. Silvana e os deputados federais Dr. Jaziel e Matheus Noronha, membros do Partido Liberal (PL), acompanharam a entrega da Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), na manhã deste sábado (7). Também participaram do 1º Encontro Regional da Oposição com o tucano.
A presença de nomes da sigla nos eventos era uma incógnita, já que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro havia suspendido as articulações com Ciro em dezembro. Porém, ainda há alas da sigla que seguem no grupo da oposição em torno do ex-ministro.
Atualmente, o próprio Alcides é cotado para disputar o Senado no próximo pleito, em outubro. Ele chegou a ser convidado para compor a mesa do ato solene. Desde dezembro, deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reafirmaram o apoio ao nome dele e ao de Ciro, ao Governo do Ceará.
A presença dos parlamentares no evento contraria o desejo de Michelle Bolsonaro (PL). Ainda em novembro do ano passado, durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo, a ex-primeira-dama disse ser "precipitada" uma aliança da oposição com Ciro. Ela defendeu Girão como nome da direita para a disputa.
Depois da declaração, o deputado federal André Fernandes (PL), filho de Alcides, rebateu a ex-primeira-dama afirmando ter anuência de Bolsonaro para as negociações com o tucano, e que não iria aceitar “alguém de fora” dizer que era errado.
‘Tenho vontade de votar nele’
Em discurso no plenário da Câmara, Ciro Gomes elogiou Alcides e disse que “tenho vontade de votar nele”. Ao cumprimentar o parlamentar, ele o chamou de “querido amigo” e “quem sabe futuro senador do Ceará”.
“Pelo menos eu tenho vontade de votar nele. Tomara que dê tudo certo, porque eu tenho vontade de votar nele pela humildade, pela simplicidade e pela necessidade de termos um Senado à altura da grave missão de enfrentar a instabilidade institucional e os abusos que determinados poderes hoje têm praticado contra a democracia e contra a sociedade brasileira”, afirmou.
Deputados reforçam apoio
Já no Encontro, o Dr. Jaziel reforçou seu apoio à pré-candidatura de Ciro ao Governo, destacando o preparo técnico e o perfil de estadista do político. Em seu discurso, Jaziel associou a trajetória do candidato a uma missão de enfrentamento ao poder paralelo que, segundo ele, domina o Estado.
O parlamentar ainda enfatizou o alinhamento ideológico de Ciro com o campo da direita. Ao exaltar a competência do aliado, ele afirmou: “o que faltava para eu querer mesmo Ciro era ele estar aqui com a direita... inteligente, competente, governador e também direita”.
Alcides Fernandes também defendeu a pré-candidatura de Ciro. Apesar de reafirmar suas raízes ligadas ao PL, ele argumentou que a escolha de Ciro representa uma vontade popular soberana que supera barreiras partidárias internas em prol da renovação do Estado.
“Chegou a hora da mudança, e a mudança não tem outra. A mudança chama Ciro Gomes”, destacou o deputado federal.
Participação teve aval de André
Em conversa com o Diário do Nordeste, Alcides ressaltou que a participação dos membros teve anuência de André Fernandes, presidente estadual do PL no Ceará.
"Os deputados do PL vieram com a anuência, com o aval, com o know-how do André Fernandes. Ele não pôde estar aqui, mas disse: 'pai, vai lá, nos represente'. Estamos aqui e viemos para prestigiar tanto essa honra que o Ciro Gomes recebeu, como também abraçando nossos irmãos aqui do Cariri", destacou.
Alcides disse que as conversas internas do partido sobre a suspensão das articulações continuam. "Mas, na verdade, se hoje tivesse uma pré-candidatura de outro candidato também da direita, a gente estaria", emendou.