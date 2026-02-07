Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Parlamentares prestigiam ex-ministro em meio a racha interno do partido.

Escrito por
e
PontoPoder
Montagem fotográfica mostra Ciro Gomes e aliados em frente ao plenário e discursos do Dr. Jaziel e do deputado Alcides Fernandes durante a solenidade no auditório.
Legenda: Dr. Jaziel e Alcides Fernandes ressaltaram apoio a Ciro.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

Os deputados estaduais Alcides Fernandes e Dra. Silvana e os deputados federais Dr. Jaziel e Matheus Noronha, membros do Partido Liberal (PL), acompanharam a entrega da Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), na manhã deste sábado (7). Também participaram do 1º Encontro Regional da Oposição com o tucano.

A presença de nomes da sigla nos eventos era uma incógnita, já que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro havia suspendido as articulações com Ciro em dezembro. Porém, ainda há alas da sigla que seguem no grupo da oposição em torno do ex-ministro.

Atualmente, o próprio Alcides é cotado para disputar o Senado no próximo pleito, em outubro. Ele chegou a ser convidado para compor a mesa do ato solene. Desde dezembro, deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reafirmaram o apoio ao nome dele e ao de Ciro, ao Governo do Ceará. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE

teaser image
PontoPoder

'Chapa fica para julho', diz Roberto Cláudio sobre possível candidatura com Ciro ao Governo

A presença dos parlamentares no evento contraria o desejo de Michelle Bolsonaro (PL). Ainda em novembro do ano passado, durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo, a ex-primeira-dama disse ser "precipitada" uma aliança da oposição com Ciro. Ela defendeu Girão como nome da direita para a disputa.

Depois da declaração, o deputado federal André Fernandes (PL), filho de Alcides, rebateu a ex-primeira-dama afirmando ter anuência de Bolsonaro para as negociações com o tucano, e que não iria aceitar “alguém de fora” dizer que era errado. 

‘Tenho vontade de votar nele’

Em discurso no plenário da Câmara, Ciro Gomes elogiou Alcides e disse que “tenho vontade de votar nele”. Ao cumprimentar o parlamentar, ele o chamou de “querido amigo” e “quem sabe futuro senador do Ceará”.

“Pelo menos eu tenho vontade de votar nele. Tomara que dê tudo certo, porque eu tenho vontade de votar nele pela humildade, pela simplicidade e pela necessidade de termos um Senado à altura da grave missão de enfrentar a instabilidade institucional e os abusos que determinados poderes hoje têm praticado contra a democracia e contra a sociedade brasileira”, afirmou.

Ciro Gomes posa ao lado de Capitão Wagner, Alcides Fernandes e Glêdson Bezerra em frente à entrada de um plenário. O grupo sorri para a foto em um ambiente interno movimentado, com Ciro em destaque vestindo terno azul.
Legenda: O deputado estadual Alcides Fernandes, pré-candidato ao Senado, posou para foto ao lado de Ciro.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

Deputados reforçam apoio

Já no Encontro, o Dr. Jaziel reforçou seu apoio à pré-candidatura de Ciro ao Governo, destacando o preparo técnico e o perfil de estadista do político. Em seu discurso, Jaziel associou a trajetória do candidato a uma missão de enfrentamento ao poder paralelo que, segundo ele, domina o Estado.

O parlamentar ainda enfatizou o alinhamento ideológico de Ciro com o campo da direita. Ao exaltar a competência do aliado, ele afirmou: “o que faltava para eu querer mesmo Ciro era ele estar aqui com a direita... inteligente, competente, governador e também direita”.

Alcides Fernandes também defendeu a pré-candidatura de Ciro. Apesar de reafirmar suas raízes ligadas ao PL, ele argumentou que a escolha de Ciro representa uma vontade popular soberana que supera barreiras partidárias internas em prol da renovação do Estado. 

“Chegou a hora da mudança, e a mudança não tem outra. A mudança chama Ciro Gomes”, destacou o deputado federal.

Participação teve aval de André

Em conversa com o Diário do Nordeste, Alcides ressaltou que a participação dos membros teve anuência de André Fernandes, presidente estadual do PL no Ceará.

"Os deputados do PL vieram com a anuência, com o aval, com o know-how do André Fernandes. Ele não pôde estar aqui, mas disse: 'pai, vai lá, nos represente'. Estamos aqui e viemos para prestigiar tanto essa honra que o Ciro Gomes recebeu, como também abraçando nossos irmãos aqui do Cariri", destacou.

Alcides disse que as conversas internas do partido sobre a suspensão das articulações continuam. "Mas, na verdade, se hoje tivesse uma pré-candidatura de outro candidato também da direita, a gente estaria", emendou. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Plenário da Câmara Municipal de Tejuçuoca.
PontoPoder

Vereador de Tejuçuoca, no Interior do CE, é preso por suspeita de homicídio

O parlamentar também é suspeito de integrar organização criminosa.

Redação
Há 13 minutos
Montagem fotográfica mostra Ciro Gomes e aliados em frente ao plenário e discursos do Dr. Jaziel e do deputado Alcides Fernandes durante a solenidade no auditório.
PontoPoder

Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Parlamentares prestigiam ex-ministro em meio a racha interno do partido.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
Há 1 hora
Homem de camisa azul fala ao microfone durante reunião política, em uma mesa com outros participantes sentados e em pé ao fundo. À frente, placas com nomes como “Ciro Gomes” e “Felipe Vasques”. Um repórter segura um microfone com logomarca de TV. Na parede atrás do grupo, lê-se “Amarílio Pequeno da Silva”. Ambiente interno, clima formal.
PontoPoder

'Chapa fica para julho', diz Roberto Cláudio sobre possível candidatura com Ciro ao Governo

Decisão deve ser tomada no período de convenções partidárias de 2026.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
Há 2 horas
Camilo, Evandro, Elmano, Lula, Chagas, Missias e Guimarães em selfie no aniversário do PT.
PontoPoder

Aniversário do PT reúne Lula, Camilo, Elmano, Evandro e Chagas na Bahia

O momento reuniu lideranças do partido e aliados.

Redação
Há 2 horas
‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE
PontoPoder

‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE

Político afirmou que decisão depende de articulação e apelo popular.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Ex-ministro Ciro Gomes em evento de filiação ao PSDB
Inácio Aguiar

Por que Ciro Gomes escolheu o Cariri para iniciar os encontros regionais da oposição

Não é apenas onde a oposição começa a se reunir. É onde ela tenta provar que pode, de fato, voltar a disputar o Estado.

Inácio Aguiar
07 de Fevereiro de 2026
Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição
PontoPoder

Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição

Localizado em uma região onde lideranças de esquerda têm forte influência, o município virou uma base de resistência da oposição.

Igor Cavalcante
07 de Fevereiro de 2026
Entrada do STF.
PontoPoder

STF forma maioria e define caixa dois como crime eleitoral e ato de improbidade

Ministros acompanham voto de Alexandre de Moraes em julgamento com repercussão geral.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Jovem segurando um cachorro para ilustrar ação do Alece Pet.
PontoPoder

Alece Pet promove vacinação e adoção responsável neste sábado (7)

O público que comparecer ao evento também poderá doar voluntariamente ração.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Laudo da PF diz que Bolsonaro tem condições de permanecer na Papudinha

O documento sobre o estado de saúde do ex-presidente foi elaborado por médicos da Polícia Federal.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Cônsul do Povo e Leo Couto, lado a lado, enquanto o parlamentar assina o termo de posse.
PontoPoder

Cônsul do Povo assume como vereador de Fortaleza em suplência do PSD

Empresário, Erivaldo Xavier, conhecido como Cônsul do Povo, é suplente do PSD no Legislativo Municipal.

Igor Cavalcante
06 de Fevereiro de 2026
Duas mulheres discursam em tribunas com microfone na Assembleia Legislativa do Ceará; à esquerda, mulher de blusa clara gesticula enquanto fala; à direita, mulher de blazer vermelho escuta atentamente, em ambiente institucional de plenário.
PontoPoder

Dra. Silvana critica ausência de igrejas em pacto contra feminicídio e rasga documento em discurso

A deputada do PL foi rebatida por Larissa Gaspar, que reforçou a importância da união dos Poderes no combate ao crime.

Luana Barros e Igor Cavalcante
06 de Fevereiro de 2026
Senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho
Inácio Aguiar

Estratégia nacional do PL pode bagunçar articulação da oposição no Ceará

Caso decida ter candidato próprio no Estado, o partido de Flávio Bolsonaro poderia fragmentar a oposição.

Inácio Aguiar
06 de Fevereiro de 2026
Ministro Flávio Dino discursa no plenário do STF.
PontoPoder

Flávio Dino suspende penduricalhos como 'auxílio-peru' e 'auxílio-panetone' no serviço público

Os Três Poderes federais e estaduais têm até 60 dias para revisar e suspender os pagamentos sem base legal.

Redação e Agência Brasil
05 de Fevereiro de 2026
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante um evento oficial, vestindo terno azul com a bandeira brasileira no fundo.
PontoPoder

Lula diz que alertou filho citado na CPMI do INSS: 'Se tiver alguma coisa, vai pagar o preço'

Lulinha foi acusado de receber dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS".

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Foto de professor em sala de aula no Ceará.
PontoPoder

Alece aprova reajuste salarial, planejamento domiciliar e mudança nas férias de professores do Ceará

Projeto de lei de autoria do Executivo estadual voltado aos profissionais do ensino básico chegou ao Legislativo na quarta-feira (4) e foi votado hoje.

Bruno Leite
05 de Fevereiro de 2026
Mais perto da oposição, União Progressista empurra anúncio de apoio no Ceará para depois
Inácio Aguiar

Mais perto da oposição, União Progressista empurra anúncio de apoio no Ceará para depois

Em Brasília, Ciro Gomes e aliados locais participaram de jantar com o comando nacional da federação em Brasília, mas nada de anúncio.

Inácio Aguiar
05 de Fevereiro de 2026
Montagem com quatro pessoas, lado a lado, falando ao microfone em ambiente institucional, possivelmente um plenário. Todas estão em pé, vestidas com trajes formais, diante de fundo de madeira típico de casas legislativas.
PontoPoder

Demora no julgamento do PL Ceará no TSE afeta 'legitimidade' dos mandatos, dizem especialistas

Os quatro deputados estaduais eleitos pelo partido foram cassados por fraude à cota de gênero pelo TRE e aguardam análise do recurso.

Luana Barros
05 de Fevereiro de 2026
Romeu Aldigueri durante pronunciamento no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Romeu Aldigueri lista cargos do PSB no governo do PT e diz que Cid é conselheiro de Elmano e Camilo

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará também enfatizou críticas às alianças da oposição em torno de Ciro Gomes.

Marcos Moreira
04 de Fevereiro de 2026
Foto de Marco Buzzi, acusado de assédio.
PontoPoder

Quem é Marco Buzzi, ministro do STJ acusado de assédio

Marco Buzzi foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff em 2011.

Redação
04 de Fevereiro de 2026