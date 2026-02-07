Diário do Nordeste
'Chapa fica para julho', diz Roberto Cláudio sobre possível candidatura com Ciro ao Governo

Decisão deve ser tomada no período de convenções partidárias de 2026.

Escrito por
e
PontoPoder
Homem de camisa azul fala ao microfone durante reunião política, em uma mesa com outros participantes sentados e em pé ao fundo. À frente, placas com nomes como “Ciro Gomes” e “Felipe Vasques”. Um repórter segura um microfone com logomarca de TV. Na parede atrás do grupo, lê-se “Amarílio Pequeno da Silva”. Ambiente interno, clima formal.
Legenda: Roberto Cláudio destacou que o projeto busca unir diferentes forças políticas.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

Em um movimento de articulação política no Cariri, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União Brasil), sinalizou que a definição da chapa majoritária da oposição para a disputa ao Governo do Estado deve ocorrer próximo ao limite do calendário eleitoral. 

Segundo o político, cotado como pré-candidato a vice-governador em uma composição liderada por Ciro Gomes, o anúncio oficial dos nomes não será apressado. "Essa coisa de chapa vai ficar para julho, né, Ciro?", afirmou Roberto Cláudio, durante o 1º Encontro Regional da Oposição, em Juazeiro do Norte, na tarde deste sábado (7).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o período de 20 de julho a 5 de agosto é destinado às convenções partidárias, quando partidos e federações poderão deliberar sobre os candidatos aos cargos em disputa. Já o registro de candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto. 

Prioridade da oposição

A estratégia de adiar a definição é vista como uma forma de consolidar o movimento de “baixo para cima” que, segundo o ex-prefeito, tem se estabelecido em torno da liderança de Ciro Gomes em diversas regiões do Estado. 

Roberto Cláudio destaca que o projeto busca unir diferentes forças políticas, como o União Brasil e o PL, em prol de uma convergência pelo Estado. 

Para ele, "chegou a hora de libertar e salvar o Ceará", ressaltando que o grupo está focado em enfrentar o que define como uma decadência administrativa, na atual gestão de Elmano de Freitas (PT), elencando a principal fragilidade como a área da segurança pública. 

O ex-prefeito reforçou que o foco da oposição permanece no diálogo com diversos setores da sociedade, desde trabalhadores a empresários, que estariam distantes da polarização atual.

