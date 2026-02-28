Esposa de Júnior Mano vai se filiar ao PRD e deve buscar vaga de deputada federal

A prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, deve deixar o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e se filiar ao Partido Renovação Democrática (PRD) nos próximos dias. A mudança integra a estratégia do deputado federal Júnior Mano (PSB) para lançá-la candidata à Câmara dos Deputados em 2026.

Em entrevistas a rádios do Interior ao longo da semana, Giordanna confirmou que deve renunciar ao cargo de prefeita até o início de abril para disputar a eleição.

Nos bastidores, aliados dão como certa sua indicação para presidir, no Ceará, a federação que o PRD deve formar com o Solidariedade.

O movimento ocorre paralelamente ao projeto de Júnior Mano de disputar uma das duas vagas ao Senado na chapa do governador Elmano de Freitas, com apoio do senador Cid Gomes.

A costura, no entanto, é complexa. A base governista reúne vários interessados na majoritária, o que torna a disputa interna intensa. Enquanto isso, o grupo organiza a frente proporcional para ampliar espaço em Brasília.