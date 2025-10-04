Diário do Nordeste
Filiação de novos prefeitos ao PSB vira ato de apoio ao nome de Junior Mano na disputa pelo Senado

Novos nomes ampliam base do PSB no Ceará e impulsionam Junior Mano como pré-candidato em 2026

Cid e Junior Mano sobre o palanque ao lado de aliados
Legenda: Cid reforçou o apoio ao nome de Junior Mano para o Senado
Foto: Kid Junior

A cerimônia de filiação dos novos prefeitos ao PSB Ceará, na noite dessa sexta-feira (3), no Eusébio, serviu também como demonstração de força da pré-candidatura ao Senado do deputado federal Junior Mano (PSB). Com discursos afinados ao do senador Cid Gomes (PSB), principal fiador do correligionário, as lideranças municipais reforçaram a intenção de vê-lo como sucessor de Cid em 2026.

Ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves foi um dos mais enfáticos ao defender o nome do aliado. Para ele, Junior Mano é o “candidato natural ao Senado”. “Ele é o deputado federal que mais trabalha o municipalismo e o fortalecimento dos municípios. Isso está fazendo dele um nome natural ao Senado”, afirmou.

O discurso foi repetido por outros nomes que ingressaram no partido, entre eles o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, filho de Acilon.

“Com certeza esse fortalecimento, com quase dez prefeitos filiados hoje, vai fortalecer ainda mais a pré-candidatura do deputado federal Junior Mano ao Senado Federal. Ele está fazendo o que nunca um senador fez, que é andar nas bases, conversar com vereador, com prefeito, com liderança comunitária e trazer o Senado mais para baixo, para conhecer realmente o povo. Esse é o grande diferencial do pré-candidato ao senado Junior Mano em relação aos outros. É um senador que o povo vai pegar nele. O povo vai sentir, pela primeira vez, um senador dentro da sua base, sabendo seus problemas”
Bruno Gonçalves (PSB)
Prefeito de Aquiraz

Cid e Junior Mano de olho em 2026

Em entrevista à imprensa, Junior Mano reforçou que tem “trabalhado” para se viabilizar como candidato à sucessor de Cid Gomes no próximo ano. 

“Estamos escutando a população, respeitando o meu mandato, respeitando os quase 220 mil votos que tive na última eleição. Trabalhando, levando recursos para os municípios, para que, no ano que vem, se houver viabilidade, se houver a vontade popular e o diálogo com as lideranças maiores, possamos viabilizar uma chapa majoritária. Estarei preparado”, disse.

Durante o discurso, Cid Gomes aproveitou para defender novamente o nome do aliado. “As chapas vão ser confirmadas em agosto do próximo ano. O que digo sempre é que Junior Mano é o nome que defendo pelo PSB para compor a chapa majoritária”, disse.

O político tem sido fundamental na construção da pré-candidatura do correligionário. Em diversas ocasiões públicas, o atual senador tem feito defesa enfática do nome de Junior Mano — inclusive em meio a denúncias de desvio de emendas e após uma operação da Polícia Federal (PF) contra o deputado.

Aliados nos município

A prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, ressaltou a parceria com o deputado e disse que a migração partidária tem como objetivo fortalecer esse projeto político coletivo.

“A convite do deputado federal Junior Mano, meu parceiro de luta, deputado que abraçou meu município, Limoeiro do Norte, e colocou no lado esquerdo do peito (...) e a gente está aqui para somar forças, para fazer um trabalho cada vez melhor, não só pelo nosso município, mas também pela nossa região e pelo nosso Estado”, afirmou.

“Essa minha migração (do PRD para o PSB) foi como uma liderada do Junior Mano. A gente recebeu o convite e de pronto aceitou porque andamos de mãos dadas, então, estamos entrando de mãos dadas e vamos andar juntos nesse partido para que a gente possa ter muito sucesso nessa nova casa”, acrescentou.

Junior Mano e Acilon ao lado de novos prefeitos filiados ao PSB sobre palanque
Legenda: Junior Mano e Acilon ao lado de novos prefeitos filiados ao PSB
Foto: Kid Jr

O prefeito Edim Oliveira, de Aracoiaba, também associou a troca partidária ao sentimento de lealdade ao deputado federal.

“Tenho um carinho muito grande pelo Junior Mano, que desde quando o Edim prefeito de Aracoiaba era apenas Edim, ele sempre esteve com a gente, sempre nos acompanhando. Na primeira campanha que a gente participou, mesmo sem muitas pretensões de sair vencedor, o Junior e o Acilon estavam com a gente, então estamos aqui para prestigiar eles e o PSB”, disse.

O mandatário disse que é um defensor do deputado federal na disputa pelo Senado Federal em 2026.

“Um dos motivos foi esse, na vida a gente tem que ter gratidão. Ele tem me ajudado desde o começo e, nada melhor do que retribuir isso com todo apoio. Ele é um forte nome e, se Deus quiser, vai se concretizar a candidatura e ele vai sair senador”, completou.

De malas prontas para o PSB

Cid destacou que a chegada dos novos prefeitos representa mais do que números, mas uma “expansão qualificada” do PSB Ceará.

“Nós não queremos crescer a qualquer custo. São pessoas que já tinham relação conosco e que, por diversos fatores, não estavam no PSB nas eleições municipais. Como prefeito não há a questão da janela partidária, podem mudar de partido a qualquer momento, achamos conveniente, no momento em que o Acilon se filia, trazer também algumas dessas lideranças. Como regra, quase todos os que estão aqui votaram com o Acilon para deputado federal”, completou.

Esposa de Junior Mano, a prefeita de Nova Russas, Giordana Mano afirmou que, para 2026, permanecerá focada na gestão municipal, mas ressaltou que estará ao lado do nome escolhido pelo PSB.

Eudoro Santana discursa ao lado de aliados
Legenda: PSB chega ao comando de 72 prefeituras no Ceará
Foto: Kid Junior

“Tenho uma missão que o povo me deu, que foi ser prefeita de Nova Russas para uma segunda gestão com quase 85% dos votos. Meu projeto hoje é finalizar a gestão, meu nome não está à disposição, mas o meu projeto hoje é permanecer à frente da Prefeitura de Nova Russas e ajudar o partido”, disse.

A chegada na sigla também foi celebrada pelo atual prefeito do Eusébio, Dr. Júnior, que volta ao PSB.

"Tivemos algumas migrações, mas estou voltando ao PSB com muita honra, juntamente com um grupo que preza por um trabalho ético e por políticas públicas voltadas para as pessoas. Nós temos um modelo de administração liderado pelo Acilon Gonçalves, que nos inspira e nos orgulha a dar seguimento a essas políticas, que de fato fizeram e fazem a diferença no Eusébio, em Aquiraz, em Itaitinga e em vários municípios da Região Metropolitana", concluiu.

