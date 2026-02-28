Diário do Nordeste
Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Ministro da Educação e senador da República participaram da solenidade de inauguração de uma escola em tempo integral em Pindoretama.

Encontro ocorreu em evento neste sábado (28).
Legenda: Encontro ocorreu em evento neste sábado (28).
Foto: Reprodução/YouTube/Ministério da Educação.

Na mesma semana em que o senador Cid Gomes (PSB) declarou que mantém uma relação distante com o ministro da Educação Camilo Santana (PT), os dois se encontraram em uma solenidade e trocaram elogios publicamente.

O encontro ocorreu na tarde deste sábado (28), na inauguração da Escola Municipal de Educação Básica Raimunda Albano de Lima, em Pindoretama. Pela manhã, Camilo já havia declarado que ele e Cid estão distantes por conta da agenda intensa de ambos, mas são "irmãos".

Durante o evento de inauguração, Camilo e Cid sentaram lado a lado, mas pouco interagiram publicamente. No entanto, o senador Cid Gomes aproveitou seu momento de fala para elogiar o trabalho de Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o ministro Camilo Santana.

"Ela foi secretária da Fazenda do ministro Camilo e, se eu tenho uma inveja do Camilo, é de não ter conhecido a Fernanda antes dele", brincou Cid, ao cumprimentar Pacobahyba.

"Ela fez um trabalho extraordinário e o Camilo levou para cumprir essa missão difícil que é dirigir o FNDE. E ela está fazendo com uma maestria, obviamente, sob a liderança do ministro Camilo Santana", completou. 

Em seguida, Cid enalteceu o trabalho conjunto do governador Elmano de Freitas (PT) e de Camilo em relação às demandas do setor da educação

"Eu vim aqui em primeiro lugar, assim, para prestigiar e enaltecer o trabalho desses dois grandes cearenses, que são o governador Elmano e o ex-governador atual ministro Camilo Santana. Vim aqui para dar um depoimento de reconhecimento ao trabalho dele", declarou Cid. 

"Esse aqui é um grupo do qual eu me orgulho muito, e cada vez que eu ando mais Brasil afora ou mundo afora, eu vejo como o exemplo do Ceará é um exemplo importante para ser seguido", declarou Cid.

"Nós todos, cearenses, devemos nos orgulhar muito de que nós temos — não é com conversa fiada, não, é com fatos — a melhor educação pública de todo o Brasil. O Ceará é a décima segunda economia, e, no entanto, nós somos o primeiro estado brasileiro em percentual de crianças alfabetizadas na idade certa", afirmou o senador. 

Além dos elogios à gestão de Camilo no MEC, Cid aproveitou o momento para endossar o apoio à reeleição de Elmano.

"Governador Elmano, eu vim aqui para lhe dar o testemunho, para lhe dar a solidariedade de que nós precisamos da sequência do seu trabalho no Estado do Ceará. E é fundamental que cada um da gente, que vem construindo esse Ceará melhor, se engaje e se passa a fazer parte desse processo", declarou. 

"Cid começou tudo no Ceará", diz Camilo sobre avanços na educação

Ao iniciar sua fala, o ministro Camilo Santana devolveu elogios ao senador Cid Gomes. Ao cumprimentá-lo, pediu uma salva de palmas para o político e ressaltou ter sido parte de um projeto de continuidade do ex-governador.

"Tive a honra de ter sido secretário dele oito anos, de ter sido o governador que sucedeu ele e continuou o trabalho dele. Portanto, foi o Cid que começou tudo no Ceará, há 18 anos atrás", declarou.

Ainda durante a solenidade, Camilo destacou os investimentos na área da educação ao longo dos últimos anos e colocou-se ao lado de Cid Gomes e Elmano de Freitas em um mesmo "projeto político".

"Estou dizendo tudo isso pra dizer da importância do projeto político. Nós não estamos na política por projeto pessoal, nem meu, nem do Cid, nem do Elmano. Nós acreditamos num país e num estado que transforma através da educação", afirmou o ministro.


