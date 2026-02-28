Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Na mesma semana em que o senador Cid Gomes (PSB) declarou que mantém uma relação distante com o ministro da Educação Camilo Santana (PT), os dois se encontraram em uma solenidade e trocaram elogios publicamente.

O encontro ocorreu na tarde deste sábado (28), na inauguração da Escola Municipal de Educação Básica Raimunda Albano de Lima, em Pindoretama. Pela manhã, Camilo já havia declarado que ele e Cid estão distantes por conta da agenda intensa de ambos, mas são "irmãos".

Durante o evento de inauguração, Camilo e Cid sentaram lado a lado, mas pouco interagiram publicamente. No entanto, o senador Cid Gomes aproveitou seu momento de fala para elogiar o trabalho de Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o ministro Camilo Santana.

"Ela foi secretária da Fazenda do ministro Camilo e, se eu tenho uma inveja do Camilo, é de não ter conhecido a Fernanda antes dele", brincou Cid, ao cumprimentar Pacobahyba. "Ela fez um trabalho extraordinário e o Camilo levou para cumprir essa missão difícil que é dirigir o FNDE. E ela está fazendo com uma maestria, obviamente, sob a liderança do ministro Camilo Santana", completou.

Em seguida, Cid enalteceu o trabalho conjunto do governador Elmano de Freitas (PT) e de Camilo em relação às demandas do setor da educação.

"Eu vim aqui em primeiro lugar, assim, para prestigiar e enaltecer o trabalho desses dois grandes cearenses, que são o governador Elmano e o ex-governador atual ministro Camilo Santana. Vim aqui para dar um depoimento de reconhecimento ao trabalho dele", declarou Cid.

"Esse aqui é um grupo do qual eu me orgulho muito, e cada vez que eu ando mais Brasil afora ou mundo afora, eu vejo como o exemplo do Ceará é um exemplo importante para ser seguido", declarou Cid. "Nós todos, cearenses, devemos nos orgulhar muito de que nós temos — não é com conversa fiada, não, é com fatos — a melhor educação pública de todo o Brasil. O Ceará é a décima segunda economia, e, no entanto, nós somos o primeiro estado brasileiro em percentual de crianças alfabetizadas na idade certa", afirmou o senador.