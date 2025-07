Ceará lidera ranking nacional de crianças alfabetizadas na idade certa

O Ceará foi o único estado brasileiro a registrar 85,3% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa em 2024. Além disso, foi o único a atingir o Nível 5, que representa porcentagem acima de 80%, conforme dados do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (11).

O relatório aponta que o Brasil teve índice de 59,2%. No entanto, apesar de apresentar um crescimento em relação a 2023 — que registrou 56% — a porcentagem ainda ficou abaixo da meta estipulada para 2024, que era de 60%.

Conforme o Governo do Ceará, esse resultado está relacionado diretamente com a colaboração com os municípios por meio do Programa Aprendizagem na Idade Certa.

“Esse resultado é fruto da parceria entre Estado, Governo Federal e municípios e do nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, que transforma vidas! Desde 2023, já entregamos 63 Centros de Educação Infantil. E vamos seguir avançando com mais escolas em tempo integral, tecnologia em sala de aula e valorização dos nossos profissionais da educação”. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Considerando o resultado em âmbito nacional, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que quase 60% dos municípios brasileiros apresentaram melhoras dos indicadores comparados com 2023. "Isso mostra o fortalecimento que estamos construindo com União, estados e municípios”, disse Camilo.

O que esses 85% significam para a educação no Ceará?

O cálculo da porcentagem é realizado com dados consolidados pelas avaliações aplicadas nos estados. No Ceará, houve um aumento em relação a 2023, quando atingiu 84,5% das crianças alfabetizadas, sabendo ler e escrever até o fim do 2º ano do ensino fundamental.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), atingir esse nível, significa que:

Estudantes leem palavras, frases e textos curtos;

Conseguem inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal;

Localizam informações explícitas em textos curtos, como crônica, bilhete ou fragmento de conto infantil

Resultados de Alfabetização 2024

Em segundo lugar e terceiro lugar, ficaram: Goiás e Minas Gerais, com respectivamente 72,7% e 72,1%. Confira o resultado dos outros estados:

1º Ceará 85,3% 2º Goiás 72,7% 3º Minas Gerais 72,1% 4º Espírito Santo 71,7% 5º Paraná 70,4% 6º Rondônia 62,6% 7º Santa Catarina 62% 8º Pernambuco 60,8% 9º Mato Grosso 60,6% 10º Piauí 59,8% 11º Maranhão 59,6% 12º Distrito Federal 59,1% 13º São Paulo 58,1% 14º Paraíba 56% 15º Mato Grosso do Sul 55,9% 16º Rio de Janeiro 55,3% 17º Acre 51,4% 18º Tocantins 50,1% 19º Amazonas 49,2% 20º Alagoas 48,6% 21º Pará 48,2% 22º Amapá 46,6% 23º Rio Grande do Sul 44,7% 24º Rio Grande do Norte 39,3% 25º Sergipe 38,4% 26º Bahia 36%



O estado de Roraima não foi inserido na lista.

A pesquisa considerou os seguintes níveis de eficácia: