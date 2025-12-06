Justiça determina internação de adolescente que feriu três em escola de Fortaleza

A Justiça determinou a internação provisória do estudante de 15 anos que feriu outro aluno, um professor e uma coordenadora no Colégio Christus, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na última terça-feira (2). A decisão é da 5ª Vara da Infância e da Juventude.

A informação foi confirmada pelo juiz Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves, titular da 5ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza.

A decisão sobre o destino do adolescente foi tomada já no dia seguinte ao ataque, quarta-feira (3), pelo juiz Epitácio Cruz Júnior.

O magistrado considerou grave o ato infracional praticado pelo jovem, o que justificou a internação para garantia da ordem pública. Demais detalhes não serão revelados para preservar a identidade dos adolescentes envolvidos.

No exato dia do ataque, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Frotinha de Messejana.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o jovem foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa.

Família de jovem ferido defende responsabilização

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o pai do estudante ferido informou, após o ataque que o filho foi socorrido e passou por cirurgia ainda na manhã do incidente. Contou também que foi chamado à escola pouco depois de ter deixado o jovem no local.

O adolescente de 15 anos passou por uma cirurgia no Frotinha, mas foi levado logo em seguida para uma unidade de saúde particular.

Na última sexta-feira (5), reportagem do Diário do Nordeste noticiou que a família do jovem ferido durante o ataque defende a responsabilização das diversas partes no caso, uma vez que, segundo a mãe, “hoje, tá tão banal a violência... E omissões podem repercutir em outros grupos”.

No momento, os pais também informam não haver definição de como se dará o desfecho do ano letivo ou mesmo de como será o futuro escolar do estudante ferido. A ênfase agora, destacam, é garantir amparo, aconchego e acolhimento ao adolescente, que, até o último dia 5, seguia se restabelecendo na própria residência.

Apesar dos ferimentos, o jovem não teve nenhum órgão vital atingido, e é descrito pela família como uma pessoa “tranquila, tímida e caseira”. Ele estuda na mesma escola desde a infância.

Onde e como denunciar ameaças e ataques às escolas

Ataques a escolas são casos atípicos no Ceará. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medidas efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, ou ainda via "e-denúncia".