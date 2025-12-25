Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Imagens registradas nesta manhã de quinta-feira (25) mostram como ficou a sucata do Chico Alves, em Fortaleza, após ser atingida por um incêndio na véspera de Natal.

Nas fotografias, é possível observar a destruição provocada pelo fogo, iniciado no fim da noite dessa quarta-feira (24), no bairro Jacarecanga, e que segue ativo, sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros.

Na ocasião, registrada em vídeo por testemunhas, duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas.

VEJA ANTES E DEPOIS

Legenda: Agentes do Corpo de Bombeiros seguem no local. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Fogo consumiu a fachada do estabelecimento. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Local abrigava grande variedade de sucatas. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Local existe há cerca de 55 anos no mesmo endereço. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 23h30 de quarta-feira, véspera de Natal. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Materiais foram consumidos pelas chamas. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Chamas continuam ativas na manhã desta quinta-feira. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Local é uma marca da tradicional Avenida Sargento Hermínio. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Local abrigava uma variedade grande de itens. Foto: Thiago Gadelha.

LOCAL TEM 55 ANOS DE HISTÓRIA

A loja, de propriedade de Chico Alves, de 84 anos, é um marco da Avenida Sargento Hermínio e funciona no mesmo endereço há cerca de 55 anos.

"Muitas pessoas conhecem aqui, na Sargento Hermínio, por causa da minha sucata, e não o contrário. Me entende? O que é conhecido aqui é a Sucata do Chico Alves. Aqui somos um ponto de referência", destacou o empresário em agosto, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Natural da Paraíba, ele deixou Mossoró (RN) na década de 1970 para tentar a vida na Capital cearense, onde escolheu um terreno alagadiço na esquina da via com a Avenida José Jatahy, que precisou ser aterrado, para erguer o que viria a ser a sucata.

Ao longo da existência, o estabelecimento ganhou relevância, oferecendo uma variedade de produtos, chegando a ter 153 funcionários trabalhando na logística e no atendimento aos clientes.

Porém, atualmente não teria nem 20 colaboradores, conforme contou Chico Alves na época.