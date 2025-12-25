Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Compare antes e depois da tradicional loja ser atingida pelo fogo na véspera de Natal.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra pedestres observado sucada do chico alves destruída após incêndio em Fortaleza.
Legenda: Pedestres observam nesta manhã a destruição provocada pelo fogo no local.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagens registradas nesta manhã de quinta-feira (25) mostram como ficou a sucata do Chico Alves, em Fortaleza, após ser atingida por um incêndio na véspera de Natal

Nas fotografias, é possível observar a destruição provocada pelo fogo, iniciado no fim da noite dessa quarta-feira (24), no bairro Jacarecanga, e que segue ativo, sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros.  

Na ocasião, registrada em vídeo por testemunhas, duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas

VEJA ANTES E DEPOIS

Imagem mostra bombeiro militar paramentado caminhando ao lado de sucata chico alves após incêndio em Fortaleza.
Legenda: Agentes do Corpo de Bombeiros seguem no local.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra fachada da sucata do Chico Alves em Fortaleza após do incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Fogo consumiu a fachada do estabelecimento.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra fachada da sucata do Chico Alves em Fortaleza antes do incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Local abrigava grande variedade de sucatas.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra destroços queimados na fachada da sucata do chico alves após em incêndio em Fortaleza.
Legenda: Local existe há cerca de 55 anos no mesmo endereço.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra fachada da sucata do Chico Alves em Fortaleza apóis incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 23h30 de quarta-feira, véspera de Natal.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra sucata do Chico Alves em Fortaleza, antes do incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Materiais foram consumidos pelas chamas.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra interior da sucata do Chico Alves em Fortaleza após o incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Chamas continuam ativas na manhã desta quinta-feira.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra chamas queimando em sucata do chico alves durante a manhã de 25 de dezembro de 2025 em Fortaleza.
Legenda: Local é uma marca da tradicional Avenida Sargento Hermínio.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra interior da sucata do Chico Alves em Fortaleza, antes do incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Local abrigava uma variedade grande de itens.
Foto: Thiago Gadelha.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher acusada de maus-tratos a animais em Brejo Santo é presa em cidade do Maranhão

teaser image
Segurança

Tunisiano que desembarcou em Fortaleza está desaparecido

LOCAL TEM 55 ANOS DE HISTÓRIA

A loja, de propriedade de Chico Alves, de 84 anos, é um marco da Avenida Sargento Hermínio e funciona no mesmo endereço há cerca de 55 anos.

"Muitas pessoas conhecem aqui, na Sargento Hermínio, por causa da minha sucata, e não o contrário. Me entende? O que é conhecido aqui é a Sucata do Chico Alves. Aqui somos um ponto de referência", destacou o empresário em agosto, em entrevista ao Diário do Nordeste

Natural da Paraíba, ele deixou Mossoró (RN) na década de 1970 para tentar a vida na Capital cearense, onde escolheu um terreno alagadiço na esquina da via com a Avenida José Jatahy, que precisou ser aterrado, para erguer o que viria a ser a sucata.

Ao longo da existência, o estabelecimento ganhou relevância, oferecendo uma variedade de produtos, chegando a ter 153 funcionários trabalhando na logística e no atendimento aos clientes. 

Porém, atualmente não teria nem 20 colaboradores, conforme contou Chico Alves na época.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo
Ceará

Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo

Esta é a segunda ocorrência do tipo na Capital em menos de 24 horas.

Carol Melo
Há 28 minutos
Imagem mostra pedestres observado sucada do chico alves destruída após incêndio em Fortaleza.
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Compare antes e depois da tradicional loja ser atingida pelo fogo na véspera de Natal.

Carol Melo
Há 1 hora
Painel de led em via de Fortaleza exibe a campanha, com a imagem de uma cadela caramelo e um texto incentivando a adoção.
Ceará

Cachorros estrelam campanha de Natal que incentiva a adoção responsável

Entre os cães para adoção está a estrela da campanha publicitária de divulgação do filme Caramelo, da Netflix.

Gabriela Custódio
Há 2 horas
Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas no local.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Vista aérea de uma paisagem natural verdejante com um grande rio ou reservatório de água barrenta e áreas de mata ciliar alagadas entre afloramentos rochosos.
Ceará

Ceará fecha o ano com 40% de água nos reservatórios; Sertões de Crateús está em situação crítica

Enquanto algumas bacias seguem com mais de 60% do volume, a dos Sertões de Crateús tem apenas 10% do acumulado.

Thatiany Nascimento
25 de Dezembro de 2025
Roda de samba acontece sob uma grande tenda, com músicos sentados em volta de mesas tocando instrumentos de percussão. Em primeiro plano, um baterista toca a bateria; ao fundo, outros integrantes tocam tantan, pandeiro e cavaquinho, enquanto o público acompanha de pé, alguns dançando e batendo palmas, em clima festivo e coletivo.
Ceará

Samba de Natal reúne centenas de pessoas em Fortaleza e vira patrimônio da cidade

Festa que antecede ceia ocorre há mais de 20 anos.

Nicolas Paulino
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra carro grande prata passando por trecho de estrada com buraco.
Ceará

Rodovias do CE têm 66 ‘pontos críticos’ com risco sério à segurança de usuários; veja vias

Pesquisa aponta que menos da metade da malha viária cearense é considerada “boa ou ótima”.

Theyse Viana
24 de Dezembro de 2025
Pessoa acende vela em meio a falta de energia elétrica.
Ceará

Gato entra em subestação da Enel em Tauá e causa apagão na cidade na terça-feira (23)

A empresa lamentou o ocorrido com o animal e afirma que foram tomadas as medidas adequadas para a remoção.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Homem de costas com guarda-chuvas.
Ceará

Mais de 20 cidades do Ceará têm aviso de chuvas intensas nesta quarta-feira (24); veja locais

Inmet indica riscos potenciais de chuva entre 20 e 30 mm/h, ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Grupo de pessoas participando de uma reunião ou oficina em sala de aula, com cadeiras dispostas em círculo e documentos na mão
Ceará

Clube de leitura em escola do CE inspirou alunos a lerem dezenas de livros em 2025

Duas das alunas entrevistadas afirmaram terem lido mais de 30 livros neste ano.

Paulo Roberto Maciel*
24 de Dezembro de 2025
Mãos posicionando a figura do Menino Jesus em um presépio de Natal, com outros personagens como Maria e os Reis Magos ao redor, sobre um tecido vermelho com luzes.
Ceará

Quantos Jesus, Marias e Josés têm no Ceará? Veja popularidade de nomes dos símbolos do Natal

Nomes bíblicos ganham destaque num Estado de tradição cristã.

Nicolas Paulino
24 de Dezembro de 2025
Imagem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foto usada em matéria sobre cronograma do programa.
Ceará

Inscrições no Sisu 2026 iniciam em janeiro; confira calendário

Data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).

Redação
23 de Dezembro de 2025
Jornalista e sua gata.
Ceará

‘Recomeço’: jornalista que descobriu câncer após toque de gata celebra cura

O diagnóstico da cearense veio em março deste ano, de uma maneira incomum.

Bergson Araujo Costa
23 de Dezembro de 2025
Banhistas na praia do futuro em Fortaleza.
Ceará

Confira trechos próprios e impróprios para banho no feriado de Natal

Conforme boletim de balneabilidade, há locais inadequados para banhistas na Capital cearense.

*Nathália Paula Braga
23 de Dezembro de 2025
Fotografia noturna com técnica de longa exposição de um ônibus em movimento em uma avenida, criando rastros de luz coloridos ao lado de um calçadão iluminado por postes.
Ceará

Veja ruas bloqueadas e linhas alteradas para o Réveillon 2026 de Fortaleza

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará sofrerão modificações nos dias 30 e 31 de dezembro.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025
Foto de uma aluna participante do projeto Super Autor, que envolve a publicação de livros, em Uruoca, no Ceará.
Ceará

Projeto no interior do CE transforma mais de 190 alunos em escritores

Iniciativa pedagógica envolve alunos do 4º e 5º ano, famílias e professores na criação, ilustração e lançamento de obras literárias em Uruoca.

Maria Clarice Sousa*
23 de Dezembro de 2025
Reunião do Plano Operacional do Réveillon 2026 de Fortaleza
Ceará

Veja como será o plano operacional do Réveillon 2026 em Fortaleza

Evento acontece nos dia 30 e 31 de dezembro em três polos da Capital.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício na virada do ano no Aterro da Praia de Iracema.
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá fogos silenciosos por dez minutos

Cantor Seu Jorge fará a contagem regressiva na Praia de Iracema.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025
Professor orienta duas alunas em curso de férias Unifor.
Ceará

Unifor oferece mais de 80 cursos de férias gratuitos em janeiro

Cursos abrangem diversas áreas e são voltados à comunidade acadêmica e ao público externo

Agência de Conteúdo DN
23 de Dezembro de 2025
Um gari de Fortaleza, vestido com uniforme azul e verde, varrendo o chão em frente a contêineres de lixo cheios de galhos e detritos de madeira, em um dia ensolarado num Ecoponto.
Ceará

Quase 100 Ecopontos de Fortaleza operam sem licença ambiental, aponta fiscalização

Documento avalia risco de atividades à saúde pública e à qualidade do meio ambiente.

Nicolas Paulino
23 de Dezembro de 2025