Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza
Compare antes e depois da tradicional loja ser atingida pelo fogo na véspera de Natal.
Imagens registradas nesta manhã de quinta-feira (25) mostram como ficou a sucata do Chico Alves, em Fortaleza, após ser atingida por um incêndio na véspera de Natal.
Nas fotografias, é possível observar a destruição provocada pelo fogo, iniciado no fim da noite dessa quarta-feira (24), no bairro Jacarecanga, e que segue ativo, sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros.
Na ocasião, registrada em vídeo por testemunhas, duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas.
VEJA ANTES E DEPOIS
LOCAL TEM 55 ANOS DE HISTÓRIA
A loja, de propriedade de Chico Alves, de 84 anos, é um marco da Avenida Sargento Hermínio e funciona no mesmo endereço há cerca de 55 anos.
"Muitas pessoas conhecem aqui, na Sargento Hermínio, por causa da minha sucata, e não o contrário. Me entende? O que é conhecido aqui é a Sucata do Chico Alves. Aqui somos um ponto de referência", destacou o empresário em agosto, em entrevista ao Diário do Nordeste.
Natural da Paraíba, ele deixou Mossoró (RN) na década de 1970 para tentar a vida na Capital cearense, onde escolheu um terreno alagadiço na esquina da via com a Avenida José Jatahy, que precisou ser aterrado, para erguer o que viria a ser a sucata.
Ao longo da existência, o estabelecimento ganhou relevância, oferecendo uma variedade de produtos, chegando a ter 153 funcionários trabalhando na logística e no atendimento aos clientes.
Porém, atualmente não teria nem 20 colaboradores, conforme contou Chico Alves na época.