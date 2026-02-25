Fósseis que estavam na Suíça são repatriados no Cariri

Diversos fósseis que haviam sido retirados ilegalmente da Bacia do Araripe foram repatriados no Ceará nesta quarta-feira (25). O lote virá diretamente da Suíça, acondicionado em oito caixas com peso total aproximado de 150 kg.

O material é composto principalmente por exemplares de peixes e répteis datados de até 120 milhões de anos, incluindo Rhacolepis sp., Vinctifer sp., Cladocyclus sp., entre outros.

A repatriação foi coordenada pela embaixada do Brasil em Berna, na Suíça, na sede do Escritório Federal de Cultura (Serviço Especializado em Transferência Internacional de Bens Culturais, Departamento Federal do Interior).

Os fósseis estavam no acervo do Museu de Paleontologia da Universidade de Zurique (PIMUZ – Paläontologisches Institut und Museum).

Patrimônio cultural

Esses materiais são considerados patrimônio cultural da União (Lei nº 3.924/1961), e devem ficar sob a guarda do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (MPPCN), em Santana do Cariri, no Ceará.

Conforme a Universidade Regional do Cariri (Urca), o processo de devolução dos fósseis foi objeto de trâmites internos na UZH e será formalizado via termo de doação bilateral, alinhado à Convenção da UNESCO, de 1970, e da diplomacia científica brasileira.

"A restituição fortalece o Geoparque Mundial Araripe (Unesco), ampliando o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (Urca) para pesquisas em tafonomia, paleoecologia gondwânica e biodiversidade íctica do Aptiano. O Governo do Ceará tem investido ao longo da última década, com bolsas para pesquisadores em Paleontologia, e na aquisição de equipamentos de ponta para pesquisa na área e para a popularização da ciência do Museu, possibilitando o fortalecimento técnico da pesquisa", diz publicação da universidade.

O evento que concretiza a assinatura do termo de doação conta com a presença de representantes da Embaixada em Berna, UZH, Urca, vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, Araripe Geopark Mundial da Unesco, Museu Plácido Cidade Nuvens e prefeitura de Santana do Cariri.