Ceará tem 4 avisos simultâneos de chuvas intensas; veja locais

Na véspera do Dia de São José, padroeiro do Estado, o Ceará tem quatro avisos simultâneos de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os informes meteorológicos são válidos para várias regiões e devem se estender até esta quinta-feira (19), dia do santo católico.

Dois avisos estão na cor amarela, que simboliza o primeiro nível de intensidade. Nesse caso, pode ocorrer precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm durante o dia, acompanhadas de ventos intensos (40-60 km/h).

Um desses avisos é válido até o fim dessa quarta (18) e cobre todos os 184 municípios do Ceará. O segundo tem a mesma abrangência e vale até o fim de quinta-feira.

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Além disso, há dois avisos laranjas, de nível intermediário. Ele representa chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Devido à severidade, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O primeiro aviso dessa cor abrange 39 cidades do Noroeste e parte dos Sertões Cearenses, e tem validade até as 10h dessa quarta (18). O segundo, válido até 23h59 também de hoje, cobre todo o Estado.

Previsão da Funceme

Segundo a previsão localizada da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ao longo da quarta (18) e na quinta (19), o cenário mais instável deve persistir sobre o território cearense, principalmente no centro-norte.

Na faixa litorânea, especialmente em áreas da Jaguaribana, do Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, devido à atuação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva de intensidade variando de fraca a moderada entre a madrugada e a manhã.

A partir da tarde, com a contribuição da brisa marítima, e ao longo da noite as chuvas tendem a se concentrar na Noroeste, no Maciço de Baturité, na porção norte do Sertão Central e Inhamuns, bem como no Alto e Médio Jaguaribe.

Na quinta (19), esse cenário persiste, com chuvas isoladas e passageiras em Fortaleza e sua Região Metropolitana (RMF). À tarde e à noite, o céu deve ficar parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva na RMF e sem chuva em Fortaleza.

Cuidados importantes

O Inmet recomenda atenção redobrada durante eventos de chuvas intensas. Veja algumas sugestões: