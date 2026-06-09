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Professora morta em acidente na BR-222 é homenageada por alunos em Tianguá

Homenagem ocorreu no pátio do Liceu de Tianguá José Ni Moreira.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 09:19)
Ceará

A professora Jaciele Pinto dos Santos, de 28 anos, que morreu em um acidente de trânsito na BR-222, em Tianguá (CE), na Serra da Ibiapaba, recebeu uma emocionante homenagem de alunos, professores e amigos na tarde desta segunda-feira (8). A educadora foi vítima de uma colisão envolvendo dois carros registrada no último domingo (7), que também deixou duas pessoas feridas.

A homenagem ocorreu no pátio do Liceu de Tianguá José Ni Moreira, onde Jaciele atuou como professora e também foi ex-aluna. Organizado pelo Grêmio Estudantil Poder Jovem, o ato reuniu estudantes, docentes e membros da comunidade escolar, que soltaram balões e entoaram louvores em memória da educadora.

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Durante a cerimônia, os participantes destacaram o legado deixado por Jaciele, lembrada pelo carinho com os alunos, dedicação ao ensino e inspiração transmitida dentro e fora da sala de aula.

Em nota, o Grêmio Estudantil Poder Jovem ressaltou a trajetória da professora na instituição.

“Hoje, o Grêmio Estudantil Poder Jovem e os estudantes do Liceu de Tianguá prestaram uma singela homenagem à professora Jaciele, ex-aluna e professora desta escola, que deixou um legado de dedicação, carinho e inspiração”, diz o comunicado.

A mensagem também trouxe passagens bíblicas em homenagem à educadora, entre elas o versículo de Apocalipse 21:4: “Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre”.

Alunos lamentam partida

Outra escola onde Jaciele lecionou, a EEMTI Miguel Carneiro da Cunha, também manifestou pesar pela morte da professora.

“Todos que fazem a EEMTI Miguel Carneiro da Cunha manifestam solidariedade aos familiares e amigos de nossa ex-professora de Língua Portuguesa, Jaciele Pinto dos Santos, vítima de acidente de trânsito na noite desse domingo, 07. Que Deus conceda consolo e paz a todos os corações enlutados e que nossa querida Jaciele descanse em paz”, publicou a instituição.

A reportagem solicitou  informações detalhadas sobre o acidente ocorrida com a professora e aguarda posicionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

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