Trabalhador é encontrado morto em obra de caixa d’água em Iguatu

Em nota, Corpo de Bombeiros constatou acidente de trabalho.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 21:47
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Legenda: Trabalhador terceirizado trabalhava em obra da Autarquia de Abastecimento e Esgoto da cidade de Iguatu.
Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto dentro de uma caixa d’água em construção no distrito de José de Alencar, em Iguatu, no centro-sul do Ceará. Ele estava responsável pela instalação da obra que tem aproximadamente sete metros de profundidade. 

O Corpo de Bombeiros esteve na localidade neste sábado (1º), após ser acionado por volta de 9h40. Ao chegar, a equipe constatatou que se tratava de um acidente de trabalho. A vítima havia caído no interior da estrutura.

“As causas do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e pela própria empresa responsável”, apontou nota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Iguatu. 

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O comunicado destacou ainda que a vítima era funcionária de empresa terceirizada contratada para execução dos serviços, não sendo servidora da Autarquia. 

Operação dos bombeiros 

Para realizar a operação, a guarnição utilizou técnicas e equipamentos de salvamento em altura. Os militares acessaram o topo da caixa d’água por meio da escada externa da estrutura e, em seguida, desceram ao interior utilizando escada prolongável e sistemas de ancoragem e rapel. 

Após a imobilização, o corpo foi retirado em segurança e entregue à equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), responsável pelos procedimentos legais. 

 

 

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