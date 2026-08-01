Trabalhador é encontrado morto em obra de caixa d’água em Iguatu

Um homem foi encontrado morto dentro de uma caixa d’água em construção no distrito de José de Alencar, em Iguatu, no centro-sul do Ceará. Ele estava responsável pela instalação da obra que tem aproximadamente sete metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros esteve na localidade neste sábado (1º), após ser acionado por volta de 9h40. Ao chegar, a equipe constatatou que se tratava de um acidente de trabalho. A vítima havia caído no interior da estrutura.

“As causas do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e pela própria empresa responsável”, apontou nota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Iguatu.

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O comunicado destacou ainda que a vítima era funcionária de empresa terceirizada contratada para execução dos serviços, não sendo servidora da Autarquia.

Operação dos bombeiros

Para realizar a operação, a guarnição utilizou técnicas e equipamentos de salvamento em altura. Os militares acessaram o topo da caixa d’água por meio da escada externa da estrutura e, em seguida, desceram ao interior utilizando escada prolongável e sistemas de ancoragem e rapel.

Após a imobilização, o corpo foi retirado em segurança e entregue à equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), responsável pelos procedimentos legais.