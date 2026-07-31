Dupla é presa após pichar muro da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza

Dois homens, de 40 e 31 anos, foram presos suspeitos de pichar paredes da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Os homens foram localizados na madrugada dessa quinta-feira (30), no centro da cidade.

A captura foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que conduziu a dupla por suspeita de envolvimento em crime ambiental. A ação contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).



A composição de policiais militares foi acionada após os operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Ciops/SSPDS visualizarem pessoas realizando pichações no muro da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

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Os militares foram ao local indicado e localizaram os suspeitos, que tentaram fugir do local. Com as ações, os policiais conseguiram capturá-los.



O homem de 40 anos tem antecedentes por roubo, e o outro de 31 anos, por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Eles foram presos com duas latas de spray, dois aparelhos celulares e duas bicicletas.



Após a captura, os dois foram conduzidos para a 7ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na região, onde foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para apurar a prática de crime ambiental.