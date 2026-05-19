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Mulher é presa por manter macacos-pregos e arara-vermelha em cativeiro no Interior do CE

Além do processo pelo crime ambiental, a mulher foi multada em R$ 15 mil pela Semace.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:35)
Segurança
foto de macacos-pregos e arara-vermelha presos em cativeiro em Chorozinho.
Legenda: Os animais foram resgatados, encaminhados para reabilitação e devolvidos à natureza.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Uma mulher, de 48 anos, foi presa em flagrante suspeita de crime ambiental por manter animal silvestre ameaçado de extinção em cativeiro. A prisão ocorreu na zona rural do município de Chorozinho, nessa segunda-feira (18), em uma ação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) com o apoio da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Conforme as denúncias relatadas à polícia, a suspeita mantinha em cativeiro três animais silvestres ameaçados de extinção, sendo dois macacos-pregos (Sapajus apella) e uma arara-vermelha (Ara chloropterus).

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A partir das investigações, os policiais foram até a residência da suspeita e constataram que os animais estavam presos em cativeiros ilegalmente. Além do processo pelo crime ambiental, a mulher foi multada em R$ 15 mil pela Semace.

Segundo o órgão, os animais foram resgatados, encaminhados para reabilitação e devolvidos à natureza.

Após a prisão, a mulher foi conduzida à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e colocada à disposição da Justiça.

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