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50 mil litros de combustíveis são apreendidos em Fortaleza; trio é preso

Suspeitos foram presos após desviarem rota de caminhão de distribuidora sem autorização.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:58)
Segurança
Imagem de combustíveis e um veículo para ilustrar matéria sobre trio é preso em flagrante e 50 mil litros de combustíveis são apreendidos em Fortaleza.
Legenda: A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) ficará responsável por investigar a ocorrência.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Três homens foram presos em flagrante na última quinta-feira (14), no bairro Ancuri, em Fortaleza, após ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Na operação, também foram apreendidos quase 50 mil litros de combustíveis e outros materiais. 

Os homens, de 20, 34 e 45 anos, foram presos em flagrante por furto, associação criminosa e crime contra a ordem econômica. Além deles, um quarto suspeito, de 18 anos, chegou a ser ouvido, mas foi liberado posteriormente. 

Imagem de combustíveis que foram apreendidos por agentes da Polícia Militar do Ceará.
Legenda: Os materiais apreendidos foram levados para a DRFV.
Foto: Divulgação/SSPDS.

A operação ocorreu após os policiais receberem informações sobre um caminhão-tanque, de uma empresa de combustíveis, que havia alterado a rota sem autorização. O veículo estaria em um galpão na região da Grande Messejana.

Assim, agentes da 2ª Companhia do 16º Batalhão Policial Militar (2ª CIA/16º BPM) foram até o local, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) ficará responsável por investigar a ocorrência, assim como por localizar e prender os envolvidos no crime. 

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Os policiais militares foram abordados por um funcionário de um posto de combustíveis enquanto realizavam patrulhamento no bairro. O homem deu a informação da mudança de rota do caminhão da empresa. 

No local indicado, eles encontraram dois caminhões-tanque e o grupo de homens sobre a estrutura dos veículos.

Os dois caminhões-tanque estavam com combustíveis. Juntos, eles carregavam mais de 40 mil litros. No local, também tinha: 

  • galões que armazenavam (de maneira inadequada) mais de quatro mil litros de combustíveis;
  • um veículo Chevrolet Celta com restrição de roubo ou furto;
  • um veículo Spin; 
  • um reboque; 
  • seis bombas de armazenamento de mil litros;
  • quatro celulares; 
  • R$ 505 em espécie.

O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado para realizar apoio operacional devido ao risco do material inflamável. 

O veículo com restrição de roubo ou furto, assim como os outros materiais, foram levados para a DRFV, unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

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