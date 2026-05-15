50 mil litros de combustíveis são apreendidos em Fortaleza; trio é preso

Três homens foram presos em flagrante na última quinta-feira (14), no bairro Ancuri, em Fortaleza, após ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Na operação, também foram apreendidos quase 50 mil litros de combustíveis e outros materiais.

Os homens, de 20, 34 e 45 anos, foram presos em flagrante por furto, associação criminosa e crime contra a ordem econômica. Além deles, um quarto suspeito, de 18 anos, chegou a ser ouvido, mas foi liberado posteriormente.

Legenda: Os materiais apreendidos foram levados para a DRFV. Foto: Divulgação/SSPDS.

A operação ocorreu após os policiais receberem informações sobre um caminhão-tanque, de uma empresa de combustíveis, que havia alterado a rota sem autorização. O veículo estaria em um galpão na região da Grande Messejana.

Assim, agentes da 2ª Companhia do 16º Batalhão Policial Militar (2ª CIA/16º BPM) foram até o local, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) ficará responsável por investigar a ocorrência, assim como por localizar e prender os envolvidos no crime.

Veja também Segurança Corpo é encontrado em cacimba e dois suspeitos são presos no Crato Segurança Jovem que teve mãos decepadas em ataque de ex-namorado aprendeu a usar celular com os pés

Entenda o caso

Os policiais militares foram abordados por um funcionário de um posto de combustíveis enquanto realizavam patrulhamento no bairro. O homem deu a informação da mudança de rota do caminhão da empresa.

No local indicado, eles encontraram dois caminhões-tanque e o grupo de homens sobre a estrutura dos veículos.

Os dois caminhões-tanque estavam com combustíveis. Juntos, eles carregavam mais de 40 mil litros. No local, também tinha:

galões que armazenavam (de maneira inadequada) mais de quatro mil litros de combustíveis;

um veículo Chevrolet Celta com restrição de roubo ou furto;

um veículo Spin;

um reboque;

seis bombas de armazenamento de mil litros;

quatro celulares;

R$ 505 em espécie.

O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado para realizar apoio operacional devido ao risco do material inflamável.

O veículo com restrição de roubo ou furto, assim como os outros materiais, foram levados para a DRFV, unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PCCE).