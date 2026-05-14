Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

MP denuncia irmãos presos por decepar mãos e tentar matar jovem em Quixeramobim

A dupla é acusada por tentativa de feminicídio qualificado.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
(Atualizado às 11:28)
Segurança
Montagem de duas fotos: na primeira, Ronivaldo Rocha, homem que mandou o irmão (que está na foto à direita), matar a jovem Ana Clara, que teve as mãos decepadas.
Legenda: Ronivaldo (à esquerda), mandava o irmão, Evangelista (à direita), realizar atos violentos para ameaçar pessoas.
Foto: Reprodução.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou os irmãos Evangelista Rocha dos Santos e Ronivaldo Rocha dos Santos por tentar matar Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, em Quixeramobim. A jovem teve as mãos decepadas em um ataque brutal, no dia 1º de maio de 2026.

A acusação enviada ao Poder Judiciário foi assinada pela promotora de Justiça Juliana Santos, que destaca que "os denunciados agiram com emprego de meio cruel, ao infringirem intenso sofrimento à vítima, bem como mediante recurso que dificultou sua defesa, uma vez que foi surpreendida em sua residência pelos agentes, os quais se encontravam armados com uma foice".

O MP pede que os denunciados paguem danos morais no valor de R$ 97,2 mil. Os irmãos seguem presos desde o dia do flagrante. A defesa deles não foi localizada pela reportagem para comentar sobre a denúncia.

'VIOLÊNCIA EXTREMA, CRUEL E DESPROPORCIONAL'

De acordo com a Delegacia Municipal de Quixeramobim, a dupla usou "violência extrema, cruel e desproporcional" contra a mulher, em um contexto de violência doméstica de Ronivaldo contra Ana, "marcado por agressões físicas, ameaças, humilhações, comportamento possessivo".  

Os homens estão presos na Unidade Prisional de Caucaia, após serem transferidos de Quixeramobim. 

"Verificou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os investigados utilizaram dissimulação para induzi-la a abrir a janela da residência antes do ataque", pontuou o relatório de indiciamento, assinado pelo delegado William Soares Lopes. 

Segundo as investigações, o então companheiro já havia ameaçado a jovem, afirmando que "ainda iria cortar as mãos dela", caso ela não aceitasse ser controlada. 

Ana Clara está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), onde teve as mãos reimplantadas em uma cirurgia de 12 horas. Ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último dia 8 de maio, após uma semana internada. 

Veja também

teaser image
Segurança

'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

teaser image
Segurança

Recuperação de jovem com mãos reimplantadas avança no IJF após ataque com foice

teaser image
Segurança

Irmãos presos por atacar jovem que teve mãos decepadas em Quixeramobim são transferidos de prisão

'Brutal tentativa de feminicídio' 

Segundo a delegacia, Ronivaldo foi movido por "sentimento de posse, vingança, dominação e inconformismo" da vítima, que sofreu uma "brutal tentativa de feminicídio". O relatório informa que foi ele quem forneceu a foice e incentivou o irmão a praticar o crime.

Antes do ataque violento, o Ronivaldo chega de carro com Ana Clara, e eles discutem enquanto ela desce do carro. Momentos depois, o homem convoca o irmão e diz que ele "pode matá-la". 

"Do lado de fora, o suspeito Rone passa a gritar ordens de execução, utilizando termos injuriosos ("ei, pode matar ela, pode matar, pode matar, pode matar"), o que serviu de comando para que Evangelista iniciasse a agressão física (golpes de arma branca/objeto perfurocortante)", aponta o indiciamento. 

Leia o diálogo entre os irmãos após a morte:

Rone: "Evangelista, ei tu matou macho?"
Evangelista: "Sim, já era."
Rone: "faz isso não macho?"
Rone: "tu matou?

Evangelista: "Sim, já era."
Rone: "Tu matou"?
Evangelista: "Sim, já era."
Rone: "não era pra ter feito isso não, macho."
Rone: "ei macho tu acabou com a nossa vida."
Evangelista: "já era."
Rone: "não era pra ter feito isso não, macho."
Evangelista: "tu que mandou, já era."
Rone: "eu sei".
Rone: "ei macho tu acabou com a nossa vida."
Evangelista: "já era, bora simbora."
Evangelista: "bora bora bora"

Ainda conforme os documentos, o cunhado enganou a jovem para que ela o deixasse entrar na casa, surpreendeu-a "de forma abrupta e desferindo sucessivos golpes de foice em diversas regiões de seu corpo, causando múltiplas lesões graves e mutilações, circunstâncias que somente não culminaram no resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, especialmente em razão do socorro médico prestado à vítima". 

AGRESSÕES CONSTANTES

Ronivaldo Rocha dos Santos é agiota e tem histórico de violência e ameaças, de acordo com investigação da Polícia Civil. Assim como deu a ordem para o irmão, Evangelista Rocha dos Santos, matar Clara, o homem usava o parente para cobrar clientes de forma agressiva.

A investigação revelou que Ana Clara era constantemente alvo de agressões físicas, humilhações, ameaças, controle psicológico, destruição patrimonial e comportamento possessivo.

Com a apreensão do celular de Ronivaldo, foi possível ainda observar um "contexto contínuo de violência doméstica", com uma "escala progressiva de agressões", além da "naturalização da violência contra a vítima".

O relacionamento de Ronivaldo com Ana Clara era marcado por "discussões recorrentes, acusações mútuas de traição e momentos alternados de conflito e reconciliação, evidenciando um vínculo instável". 

No dia da tentativa de feminicídio, o então casal brigou do lado de fora da casa da mulher, e ele a chamou de "vagabunda" e a acusou de roubo. 

Jovem se recupera após ter mãos reimplantadas

Ana Clara se recupera bem no IJF, após passar pelas últimas cirurgias, na última sexta (8) e nessa segunda-feira (11). Os procedimentos fazem parte do plano dos médicos que atendem à jovem desde o dia do ataque.

As novas cirurgias foram feitas por complicações no reimplante das mãos e também para reparar um tendão da panturrilha, também atingido durante o ataque.

Os médicos informaram à família de Clara que as cirurgias foram complexas, mas pontuaram que o quadro dela é mais estável que o da primeira semana após a tentativa de feminicídio. As informações foram repassadas ao Diário do Nordeste pelos parentes de Ana Clara.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
renata iris acusada de matar o esposo e pm sandys, casal.
Segurança

Justiça do Ceará anula júri que condenou mulher por homicídio culposo contra marido PM

A 2ª Câmara Criminal acatou o recurso da acusação e afirma que a dinâmica do crime enfraquece a versão de disparo acidental.

Emanoela Campelo de Melo
Há 14 minutos
Montagem de duas fotos: na primeira, Ronivaldo Rocha, homem que mandou o irmão (que está na foto à direita), matar a jovem Ana Clara, que teve as mãos decepadas.
Segurança

MP denuncia irmãos presos por decepar mãos e tentar matar jovem em Quixeramobim

A dupla é acusada por tentativa de feminicídio qualificado.

Emanoela Campelo de Melo
Há 48 minutos
Policiais federais durante mandado de busca.
Segurança

Suspeito de 'pescaria' em agências bancárias é alvo de operação da PF em Crateús, no CE

Operação Linha Solta, deflagrada nesta quinta-feira (14), cumpre mandados de busca e apreensão.

Redação
Há 2 horas
homem preso morte vitima ana feminicidio.
Segurança

'Alvejada à curta distância': Polícia indicia homem preso por feminicídio contra jovem em bar no CE

Documentos indicam que o cenário do crime era compatível com 'execução imediata'.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Maio de 2026
foto da Delegacia de Polícia Civil de Quixadá.
Segurança

Aluno de 15 anos é apreendido após atacar outro estudante em escola de Quixadá

Adolescente foi autuado por participação no ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Redação
13 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos: na primeira, Ronivaldo Rocha, homem que mandou o irmão (que está na foto à direita), matar a jovem Ana Clara, que teve as mãos decepadas.
Segurança

Homem que mandou irmão matar jovem que teve mãos decepadas é agiota e tem histórico de violência

Assim como mandou o irmão atacar sua então namorada em Quixeramobim, o homem usava o parente para cobrar devedores de empréstimos.

Matheus Facundo
13 de Maio de 2026
mc black cantando palco apologia a faccao.
Segurança

MP denuncia MC Black da Penha por integrar Comando Vermelho; carioca segue preso no Ceará

O artista desembarcou em Fortaleza e se apresentou no bairro Bom Jardim.

Emanoela Campelo de Melo
13 de Maio de 2026
foto do cemitério de Ipueiras, no interior do Ceará. O local possui muros brancos e uma capela ao lado cemitério.
Segurança

Homem invade cemitério onde irmão foi enterrado e viola túmulo de mulher, em Ipueiras

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Redação
13 de Maio de 2026
felipe pacote homem preso facção pcc.
Segurança

Chefe do PCC preso na Bolívia é um dos acusados por morte de PM do BPRaio em Itapipoca, no Ceará

O policial estava de serviço quando foi assassinado.

Emanoela Campelo de Melo
13 de Maio de 2026
Segurança

Justiça do Ceará nega transferir para o Acre homem condenado a 150 anos pela Chacina dos Portugueses

A Justiça do Acre chegou a disponibilizar vaga em unidade prisional.

Redação
13 de Maio de 2026
Homem que atacou jovem que teve mãos decepadas pediu R$ 1 mil emprestados para fugir
Segurança

Homem que atacou jovem que teve mãos decepadas pediu R$ 1 mil emprestados para fugir

Conversas nos telefones apreendidos dos irmãos mostram que, após o crime, eles tinham planos de fugir da polícia.

Matheus Facundo
12 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra momento da prisão do homem em uma zona rural de Quixeramobim.
Segurança

Homem é preso em Quixeramobim por ameaçar decepar as mãos da própria irmã com foice

O crime aconteceu na mesma cidade em que, dias atrás, Ana Clara de Oliveira, 21, teve os membros decepados pelo ex-cunhado.

Redação
12 de Maio de 2026
Montagem de fotos de irmãos presos por decepar mãos de jovem em Quixeramobim, no Ceará.
Segurança

Polícia Civil indicia irmãos que deceparam mãos de jovem por tentativa de feminicídio

A dupla atacou a vítima com uma foice em Quixeramobim, no sertão central cearense, no dia 1º de maio.

Matheus Facundo
12 de Maio de 2026
suspeito e secretario.
Segurança

Quem é o membro do CV preso por ameaçar o secretário da Administração Penitenciária do Ceará

O suspeito comentou nas redes sociais sobre 'dar um fim' em Mauro Albuquerque.

Redação
12 de Maio de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, close de pessoa com cabelos longos e claros, enquadramento do rosto; à direita, fachada do prédio do IJF, com estrutura de concreto, grades na frente e logotipo visível, sob céu parcialmente nublado.
Segurança

Jovem atacada com foice em Quixeramobim se recupera bem após novas cirurgias na mão e na perna

Ana Clara Oliveira passou por dois procedimentos no IJF, em Fortaleza, no sábado (8) e na segunda (11).

Mylena Gadelha
12 de Maio de 2026
Iniciativa reúne instituições de Segurança Pública no enfrentamento a organizações criminosas em 16 estados. .
Segurança

Operação da PF cumpre mandados contra suspeito de ameaçar autoridade da segurança pública no CE

Ação também inclui quebra de sigilos telemático e telefônico.

Redação
12 de Maio de 2026
tropa do marset homens armados armas de fogo encapuzados.
Segurança

'Tropa do Marset': cearenses presos na Bolívia se aliaram a megatraficante da América Latina

Junto aos cearenses presos foram apreendidas fardas da Polícia boliviana.

Emanoela Campelo de Melo
12 de Maio de 2026
foto de grupo resgatado em trilha de mata fechada em Pacatuba. Na imagem, as vítimas aparecem ao lado dos policiais que realizaram o resgate.
Segurança

Grupo é resgatado após se perder em trilha de mata fechada em Pacatuba

Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram localizadas próximo a uma ribanceira.

Redação
11 de Maio de 2026
capa
Segurança

Preso no Ceará chefiava rede internacional de tráfico de drogas dentro da cadeia

Apontado como membro da facção Comando Vermelho (CV), o detento cearense enviava ordens de comando de dentro da Unidade Prisional da Pacatuba.

Geovana Almeida*
11 de Maio de 2026
DOIS SUSPEITOS presos montagem bolivia prisoes.
Segurança

Quem são os chefes do PCC presos na Bolívia investigados por traficar armas para o Ceará

Homens foram presos em uma chácara na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Redação
11 de Maio de 2026