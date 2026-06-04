Casal é preso por matar idoso em Caucaia

Um casal foi preso por envolvimento na morte de um idoso em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os suspeitos são uma mulher de 26 anos e um homem de 19 anos, ambos com antecedentes criminais.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o idoso estava desaparecido desde o dia 24 de maio e teve o corpo encontrado na última segunda-feira (1º). O corpo da vítima estava com sinais de violência e em avançado estado de decomposição.

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Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. A investigação continua com intuito de identificar outros envolvidos no homicídio.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades.

CAPTURAS

O primeiro suspeito a ser preso foi o jovem de 19 anos, com passagens por tráfico de drogas. Ele foi detido na terça-feira (2).

No dia seguinte, a mulher de 26 anos foi presa. Na ficha dela há passagens por roubo.

Contra ambos já havia mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

"Ainda durante a ação, também foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas que estava em aberto contra o homem. Após os procedimentos, ambos foram colocados à disposição da Justiça", disse a Polícia.

DESAPARECIMENTO

O desaparecimento da vítima foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O).

O corpo foi encontrado no bairro Conjunto Metropolitano.

Os trabalhos policiais seguem no intuito de identificar outros envolvidos, bem como elucidar a motivação do fato.

A Polícia destaca que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)".