forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.

Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
pms se amotinando no 18 batalhao antonio bezerra, em 2020.

Segurança

Sargento é expulso da PM após ser fotografado em motim no Ceará

A sanção máxima administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
viatura policia militar tragedia em milagres.

Segurança

Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Reféns morreram na tragédia.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.

Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 30 de Outubro de 2025
A foto mostra vários corpos enfileirados, em uma rua, na Penha, no Rio de Janeiro, e pessoas consternadas em volta, após uma megaoperação policial.

Segurança

Quem são os cearenses mortos em megaoperação contra o CV no RJ

O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 29 de Outubro de 2025
modinha suspeito de matar pm preso por policiais do dhpp.

Segurança

Suspeito de integrar CV e participar de morte de PM no Pirambu é preso

Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.

Emanoela Campelo de Melo 29 de Outubro de 2025
Policiais militares e civis na megaoperação contra o CV no Rio de Janeiro.

Segurança

Cearenses estão entre os mortos em megaoperação contra CV no Rio

Os faccionados atuavam no Grande Pirambu e estavam escondidos no Rio de Janeiro.

Redação 28 de Outubro de 2025
A foto mostra a fachada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza, com movimentação de policiais e viaturas.

Segurança

Idoso de 74 anos é morto a tiros em Fortaleza

Esse é o terceiro homicídio que tem uma pessoa com mais de 60 anos como vítima, na Capital, em um intervalo de 5 dias.

Messias Borges 28 de Outubro de 2025
Polícia Civil atuando na cena de um incidente sob a sombra de árvores, com várias pessoas observando ao fundo, em frente ao cemitério.

País

Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

Corpo estava com as mãos amarradas.

Redação 28 de Outubro de 2025
Gefferson William dos Santos, conhecido como

Segurança

Influenciador conhecido como 'Rei do Fuá' é morto a tiros no Interior do Ceará

Vítima foi atingida com 17 tiros, em Brejo Santo.

Redação 27 de Outubro de 2025
