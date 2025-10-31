A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.
A sanção máxima administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado.
Reféns morreram na tragédia.
SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.
O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.
Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.
Os faccionados atuavam no Grande Pirambu e estavam escondidos no Rio de Janeiro.
Esse é o terceiro homicídio que tem uma pessoa com mais de 60 anos como vítima, na Capital, em um intervalo de 5 dias.
Corpo estava com as mãos amarradas.
Vítima foi atingida com 17 tiros, em Brejo Santo.